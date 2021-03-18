Во Франции, власти которой 16 ноября объявили третью волну коронавируса, за минувшие сутки выявили более 38,5 тысяч случаев заражения. Это рекордно высокий суточный прирост с 17 ноября 2020 года, когда в стране действовал общенациональный карантин.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на французские издания.

"Эпидемиологическая ситуация ухудшается. Показатель заболеваемости вырос более чем на 20% за последние дни", - констатировал представитель правительства Франции Габриэль Атталь.

Сложная ситуация с COVID-19, несмотря на кампанию по вакцинации и жесткие ограничительные меры, наблюдается и в Италии. За последние сутки медики выявили там 23 059 новых случаев заражения - почти на 3 тысячи больше, чем днем ранее. Кроме того, за последние 24 часа в стране скончался 431 пациент с COVID-19.

Итальянские врачи обеспокоены растущей нагрузкой на больницы: более 3 тысяч пациентов сейчас находятся в отделениях интенсивной терапии.

По информации властей, 2 миллиона человек в Италии уже получили обе дозы вакцины от COVID-19. Население страны - около 60 млн человек.

Показатели заболеваемости растут во всем мире. По суточному приросту заражений на планете лидируют такие страны:

Бразилия - +90 830 случаев;

США - +58 426 случаев;

Франция - +38 501 случай;

Индия - +35 482 случая;

Польша - +25 052 случая.

Украина в мировом рейтинге на 10-м месте с 11 833 случаями.

Ранее "Страна" сообщала, что Франция и Италия приостановили вакцинацию препаратом АstraZeneca.

Мы также рассказывали, что в Париже реанимации больниц рекордно забиты пациентами.