В среду, 17 марта, между Вашингтоном и Москвой накалились отношения. Насколько, что к вечеру Россия отозвала своего посла из Штатов для консультаций.

Накануне Байден дал интервью, в котором согласился с утверждением, что Владимир Путин "убийца". Прозвучало это после публикации доклада разведки, в котором Россию обвиняли во вмешательстве в американские выборы.

Подобное определение от президента США прозвучало, пожалуй, впервые. Что вызвало дипломатический скандал между странами.

"Страна" проанализировала, во что выльется новый конфликт Москвы и Вашингтона.

Новость о том, что Джо Байден назвал Владимира Путина убийцей, стала одной из самых цитируемых за вчерашний день.

Отрывок из интервью, который и вызвал скандал, звучит так. Журналист задает Байдену вопрос о возможном вмешательстве России в последние выборы президента США. Корреспондент рассказывает о том, что американская разведка располагает такими данными.

Речь идет о докладе Национального совета по разведке, который обвинил Россию, Иран, Венесуэлу и Кубу - во вмешательстве в американские выбор.

В документе напрямую упоминается Путин, по чьему приказу якобы очерняли Байдена.

"Мы полагаем, что президент России Путин дал разрешение на то, чтобы российские госструктуры провели операции, нацеленные на то, чтобы очернить кандидатуру президента Байдена, поддержать экс-президента Трампа, подорвать уверенность в избирательном процессе и усугубить социально-политические разногласия в США", - утверждают авторы доклада.

Россия пыталась воздействовать на процесс через своих "агентов влияния". Иран же, по мнению разведчиков, также вмешивался - но уже против Трампа. Китай, кстати, по мнению американцев, не вмешивался. Весьма показательный момент, который говорит о вероятном желании не обострять отношений с Пекином.

Прямых доказательств всему этому в докладе не приводится. В России назвали доклад безосновательным и раскритиковали. Однако в США он явился поводом для ставшего сенсационным разговора о Путине в эфире телеканала ABC.

Байден заявил журналисту Джорджу Стефанополусу, что говорил об этом с Путиным по телефону в конце января. "У нас был долгий разговор. Я знаю его относительно хорошо. И разговор начался с того, что я сказал: "Я знаю вас, и вы знаете меня. Если я установлю, что это произошло, то будьте готовы".

Далее идет реплика журналиста: "Вы знаете Владимира Путина. Думаете ли вы, что он убийца?" Байден слегка замялся, но потом довольно уверенно ответил: "Ммм, да". И добавил, что "он за это заплатит".

@POTUS old @GStephanopoulos that he agreed Russian President Vladimir Putin is a "killer" and will "pay a price" for interfering in U.S. elections. https://t.co/q0wcG3Vkqr pic.twitter.com/jU8SLFAI38