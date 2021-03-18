В среду, 17 марта, между Вашингтоном и Москвой накалились отношения. Насколько, что к вечеру Россия отозвала своего посла из Штатов для консультаций.

Накануне Байден дал интервью, в котором согласился с утверждением, что Владимир Путин "убийца". Прозвучало это после публикации доклада разведки, в котором Россию обвиняли во вмешательстве в американские выборы.

Подобное определение от президента США прозвучало, пожалуй, впервые. Что вызвало дипломатический скандал между странами.

"Страна" проанализировала, во что выльется новый конфликт Москвы и Вашингтона.

Как Байден назвал Путина "убийцей"

Новость о том, что Джо Байден назвал Владимира Путина убийцей, стала одной из самых цитируемых за вчерашний день.

Отрывок из интервью, который и вызвал скандал, звучит так. Журналист задает Байдену вопрос о возможном вмешательстве России в последние выборы президента США. Корреспондент рассказывает о том, что американская разведка располагает такими данными.

Речь идет о докладе Национального совета по разведке, который обвинил Россию, Иран, Венесуэлу и Кубу - во вмешательстве в американские выбор.

В документе напрямую упоминается Путин, по чьему приказу якобы очерняли Байдена.

"Мы полагаем, что президент России Путин дал разрешение на то, чтобы российские госструктуры провели операции, нацеленные на то, чтобы очернить кандидатуру президента Байдена, поддержать экс-президента Трампа, подорвать уверенность в избирательном процессе и усугубить социально-политические разногласия в США", - утверждают авторы доклада.

Россия пыталась воздействовать на процесс через своих "агентов влияния". Иран же, по мнению разведчиков, также вмешивался - но уже против Трампа. Китай, кстати, по мнению американцев, не вмешивался. Весьма показательный момент, который говорит о вероятном желании не обострять отношений с Пекином.

Прямых доказательств всему этому в докладе не приводится. В России назвали доклад безосновательным и раскритиковали. Однако в США он явился поводом для ставшего сенсационным разговора о Путине в эфире телеканала ABC.

Байден заявил журналисту Джорджу Стефанополусу, что говорил об этом с Путиным по телефону в конце января. "У нас был долгий разговор. Я знаю его относительно хорошо. И разговор начался с того, что я сказал: "Я знаю вас, и вы знаете меня. Если я установлю, что это произошло, то будьте готовы".

Далее идет реплика журналиста: "Вы знаете Владимира Путина. Думаете ли вы, что он убийца?" Байден слегка замялся, но потом довольно уверенно ответил: "Ммм, да". И добавил, что "он за это заплатит".

@POTUS old @GStephanopoulos that he agreed Russian President Vladimir Putin is a "killer" and will "pay a price" for interfering in U.S. elections. https://t.co/q0wcG3Vkqr pic.twitter.com/jU8SLFAI38 — Biden_Squadron (@BidenSquadron) March 17, 2021

При этом Байден заявил, что будет сотрудничать с Россией и "убийцей" Путиным в тех сферах, которые выгодны для США.

Вот полная стенограмма беседы, в которой прозвучало скандальное заявление президента.

Стефанопулос: Сегодня директор национальной разведки выступил с докладом, в котором говорилось, что Владимир Путин санкционировал операции во время выборов, чтобы унизить вас, поддержать президента Трампа, подорвать наши выборы, разделить наше общество. Какую цену он должен заплатить?

Байден: Он заплатит цену. Я, мы долго разговаривали, он и я, когда мы – я знаю его относительно хорошо. И я ... разговор начался, я сказал: "Я знаю вас, и вы знаете меня. Если я установлю, что это произошло, то будьте готовы".

Стефанопулос: Вы сказали, что знаете, что у него нет души.

Байден: Я сказал ему это, да. И — и его ответ был: "Мы понимаем друг друга". Это было ...

Это было неумно с моей стороны. Я был с ним наедине в его офисе. И вот как это произошло. Это было тогда, когда президент Буш сказал: "Я посмотрел ему в глаза и увидел его душу".

Я сказал: "Посмотрел в твои глаза, и я не думаю, что у тебя есть душа". Он оглянулся и сказал: "Мы понимаем друг друга". Послушайте, по моему опыту, самая важная вещь, связанная с иностранными лидерами, а я имел дело с очень многими из них за свою карьеру, – это просто знать другого парня. Не ожидайте чего-то, что вы ... что ... не ожидайте, что он ... или она добровольно появится во втором выпуске Profiles in Courage (американский телепроект, посвященный выдающимся сенаторам США - Ред).

Стефанопулос: Итак, вы знаете Владимира Путина. Думаете, он убийца?

Байден: Угу. Да.

Стефанопулос: Так какую цену он должен заплатить?

Байден: Цену, которую он заплатит, мы ... вы скоро увидите. Я не собираюсь ... между прочим, мы должны иметь возможность использовать это старое ... это банальное выражение "гулять и жевать жвачку одновременно", есть места, где в наших общих интересах - работать вместе.

Поэтому я продлил с ним соглашение по СНВ. Это произошло, когда он этим занимался. Но это исключительно в интересах человечества, чтобы мы уменьшили вероятность обмена ядерными ударами. Но это и SolarWinds тоже. Он был ... они совершили, мягко говоря, плохие поступки. И поэтому мы собираемся – я не собираюсь объявлять, что я буду делать, но он это поймет".

То есть заявление об "убийце" прозвучало не по поводу какой-то конкретной темы (Навальный, Донбасс, выборы и так далее), а в целом - как оценка личности российского президента.

У американцев слово "killer" касается как людей (наемный убийца-профессионал или бандит), так и применяется в отношении вещей или явлений ("убийца айфонов"). А в разговорном языке употребляется в отношении тех вещей, которые поразили воображении или были очень трудными (The new movie is a killer).

Если бы журналист хотел спросить, убивал ли Путин лично кого-то, он бы использовал другие слова - "murderer" (разговорное) или "assassin" (литературное). То есть речь, видимо, идет о том, является ли российский президент организатором политики, которая привела к убийствам или чему-то подобному.

Интересно, что этот же корреспондент, интервьюируя Трампа, задавал ему тот же самый "фирменный" вопрос. "Вы говорите, что он убивал людей? Я этого не видел", - ответил тогда президент США.

Вообще тема с "убийцей Путиным" - одна из визитных карточек американской журналистики. Даже на лояльном Трампу канале Fox телеведущий еще в 2017 году заявил следующее:

"Он же убийца. Путин - убийца", - сказал Трампу журналист Билл О'Райли.

"Вообще существует много убийц. У нас есть много убийц. Вы что, думаете, что наша страна такая невинная?", - возразил глава Белого дома.

Отметим, этот разговор происходил еще до отравления Навального и Скрипалей. То есть этот вопрос в США задают безотносительно каких-то текущих претензий к хозяину Кремля. Новость в том, что впервые президент Америки ответил на него утвердительно.

Реакция на заявление Байдена

Но вернемся к нынешнему инциденту. Чуть позже на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отказалась пояснить, были ли слова президента США Джо Байдена о Владимире Путине "метафорой".

"Мне нечего добавить", - сказала Псаки. По ее словам, Байден заявлял ранее, что "не будет сдерживаться" в выражении своей позиции ни в ходе прямых контактов с российским руководством, ни при публичных оценках.

Один из первых лиц высказался спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Байден своим заявлением оскорбил граждан нашей страны. Это истерика от бессилия. Путин - наш президент, нападки на него - это нападки на нашу страну!" - сказал Володин.

Менее корректным был секретарь генерального совета "Единой России": "Заявление Байдена - это триумф политического маразма США и возрастной деменции их руководителя. Это крайняя степень агрессии от бессилия".

Сегодня появился и комментарий из Кремля.

"Я бы не был многословным, реагируя на это. Скажу только, что это очень плохие высказывания президента США. Он (Байден - Ред.) однозначно не хочет налаживать отношения с нашей страной, и дальше будем исходить именно из этого", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, воздержавшись, впрочем, от подробностей касательно дальнейших взаимоотношений США и России.

А Путин, отвечая на вопрос о заявлении Байдена, сказал, что ответил бы ему словами "будьте здоровы". "Кто обзывается, сам так называется", - сказал президент России.

Интересная реакция на слова Байдена последовала в Украине. Порошенко и его сторонники заговорили о том, что американский президент решился сказать то, о чем молчит украинский.

Петр Алексеевич записал специальное видео, в котором похвастался, что так называл Путина еще с 2014 года. При этом, видимо, забыв, что в личных беседах с российских президентом довольно мило с ним беседовал, поздравлял с праздниками, "жал руку" и "обнимал".

Активность бывшего президента объясняется тем, что он пытается использовать любой повод, чтобы обозначиться на теме "единомыслия" с Байденом. И, как уже рассказывала "Страна", уговорить американцев на вариант досрочных парламентских выборов, после которых он рассчитывает войти в правящую коалицию и стать премьер-министром.

Но вернемся ко вчерашнему накату США на Россию. Интервью Байдена он не ограничился.

Санкции Госдепа из-за Навального

На высказывании про "Путина-убийцу" день не завершился. Госдеп опубликовал на своем сайте санкции, которые США вводит из-за отравления Алексея Навального.

А именно США приняли решение ограничить экспорт и реэкспорт в Россию оружия, технологий и программного обеспечения, связанных с национальной безопасностью. До сентября для ряда категорий товаров и услуг, имеющих отношение к гражданской авиации и космической сфере, будут действовать исключения.

Часть санкций звучит грозно, но по факту они носят скорее политико-символический характер.

После первых больших санкций (из-за Крыма) Россия не закупает и не поставляет США продукцию военного значения. Таким образом пока непонятно, как на практике пострадает российский оборонпром. А вот как приостановка лицензий на обслуживание и замену деталей и оборудования, технологий и программного обеспечения, авиация и космос - неприятная новость для Москвы.

Санкции прокомментировал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. "Мы вынуждены принимать все необходимые меры для того, чтобы хеджировать (минимизировать, - Ред.) риски, связанные с возможными санкциями, и максимально защитить интересы нашей страны".

Песков добавил, что Кремль рассматривает "любые вероятности и любые сценарии поведения оппонентов".

Затем Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что сегодняшние санкции - это не все.

По данным издания, на следующей неделе Штаты опубликуют новый пакет антироссийских санкций. И они, как предполагают, затронут руководство России.

Грядущие ограничения, утверждает СМИ, будут связаны с вмешательством России в выборы в США в 2020 году. По данным американской разведки, Москва пыталась дискредитировать кандидата Джо Байдена и демократическую партию.

Вызов российского посла из США

После всего этого - и оскорбления, и санкций - вечером Россия отозвала своего посла из США для консультаций. Это красноречивый жест, который на дипломатическом языке означает серьезную озабоченность.

Точные причины не называются. Но указывается, российско-американские связи "в тяжелом состоянии" и "тупике".

Полностью заявление МИД РФ звучит так:

"Посол России в Вашингтоне А.И.Антонов приглашен в Москву на консультации, проводимые с целью проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США.

Новая американская Администрация находится у власти почти два месяца, не за горами символический рубеж в 100 дней, и это подходящий повод постараться оценить, что у команды Дж.Байдена получается, а что не очень. Для нас же главное – определить, какими могут быть пути выправления пребывающих в тяжелом состоянии российско-американских связей, заведенных Вашингтоном в последние годы по сути дела в тупик. Мы заинтересованы в том, чтобы не допустить их необратимой деградации, если американцы осознают связанные с этим риски.

Об этом и пойдет речь в ходе консультаций МИД России и других профильных ведомств с Послом России в Вашингтоне".

Руководство США на вызов российского посла в Москву уже отреагировало. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что подходы администрации Байдена к отношениям с Россией будут отличаться от подходов Трампа. А также, что "мы общаемся с РФ там, где это продвигает наши интересы, будем привлекать ее к ответственности".

Зачем Байден это сделал и какие будут последствия?

Если Кремль и МИД России пока обтекаемо комментируют проблему, то в блогосфере и среди российских экспертов обсуждения идут очень активные. Они сводятся к трем основным позициям.

1. Байден сжег мосты для любого компромисса с Россией, и теперь отношения со Штатами станут очень тяжелыми. Более того, российским элитам придется быстрее определяться, за кого они.

Глава Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, близкий к экс-помощнику Путина Суркову, заявил, что "Байден идет на войну".

"Высказывание Байдена не стоит рассматривать как "старческую оговорку". И это, конечно, не ошибка.

Байден мог спокойно "оставить двери открытыми", но предпочел резкую эскалацию конфликта. Причем конфликта личного.

Такие слова - прямой вызов. Их нельзя взять назад.

Это абсолютно рациональный прямой шаг, который обозначает новую реальность. Для внешней политики России эта реальность диктует одну логику поведения. Для внутренней - другую. Никакой компромисс тут невозможен. Полутона опасны. Черно-белая картина теперь не может не доминировать и в риторике, и в реальности. Та часть политической элиты, которая сейчас публично не зафиксирует свою позицию в поддержку Путина, рискует рано или поздно оказаться в числе предателей", - написал он в Телеграме.

Той же версии придерживается американист Дмитрий Дробницкий.

"Администрация Байдена окончательно оставила всякие приличия. Высказывания Байдена о России и Путине — это исторический момент конца дипломатического протокола и, надеюсь, нашей расслабленности в отношениях с партнерами. "Договороспособные" американские либералы показали свое лицо", - пишет он.

С данной оценкой соглашаются и в США. Профессор Университета The New School в Нью-Йорке Нина Хрущева заявила "Дождю", что подобные заявления делают невозможным дальнейшее взаимодействие между Вашингтоном и Москвой. Дальше между странами возможно лишь "совместное подписание документов в интересах мира".

2. Заявление американского президента - это признание того, что американцы с Россией ничего сделать не могут, поэтому опускаются до "бессильных оскорблений".

"Не получается с санкциями, везде провал. Перешёл на личности", - пишет депутат Госдумы, "единоросс" Евгений Ревенко.

3. Звучат также мнения, что направлено это высказывание на внутриамериканского потребителя с целью изобразить яростную борьбу с Россией, которую обещал вести Байден.

При том что пока за сто дней президентства никаких болезненных ударов по Москве администрация Байдена не нанесла. И даже напротив - не мешает достройке "Северного потока - 2". И подписала с Россией договор о сдерживании ядерного оружия. То есть в целом реальная политика США в отношении России куда мягче, чем при Трампе. И скандальные высказывания Байдена, возможно, призваны затушевать этот факт.

Нет сомнений, конечно, что санкционный пресс будет продолжаться. Но этот же процесс шел и при прошлых президентах. Вряд ли его как-то усилит скандальное заявление главы Белого дома.

Председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике России Федор Лукьянов обратил внимание на слова Байдена про "гулять и жевать жвачку одновременно". То есть одновременно и ругать РФ, и сотрудничать с ней, там, где это Америке нужно.

"Высказывания Байдена подчеркивают феномен, который все более пышным цветом расцветает в международной политике. Образно его можно назвать триумфом языка без костей, а описательно — расширяющейся пропастью между деятельностью речевой и практической.

По прежним меркам назвать убийцей лидера другой страны, тем более великой державы, обладающей многогранным потенциалом, значило бы быть готовым к разрыву отношений и более опасным последствиям. Сейчас это явно не так. В том же интервью, припечатав Путина, Байден без смущения заметил, что "можно идти и жевать жвачку одновременно". То есть Вашингтон собирается взаимодействовать с Москвой, где ему это нужно.

Это самомнение основано на уверенности руководства США, что никаких серьезных последствий у подобного поведения не будет. Америка за 30 лет после Холодной войны привыкла к всевластию и даже теперь, несмотря на нескрываемые трудности, считает его неотъемлемым свойством. Вашингтонский истеблишмент полагает, что отношения с ним самоценны по определению, и ради их сохранения (избегания их деградации к откровенной вражде) все страны, включая и объявленных стратегическими соперниками Китай и Россию, готовы проявлять смирение", - написал Лукьянов в своей статье в газете "Коммерсантъ".

То есть в целом перехода на какую-то новую грань противостояния между Россией и США после заявления Байдена ожидать не стоит - сверх того, что уже и так есть (санкции, противостояние во многих регионах мира, крайне враждебная риторика).

Слова и дела в современном мире действительно очень далеко ушли друг от друга.

Что видно и по уже упомянутой истории с "Потоком", которому американцы не мешают, чтобы сохранить мир с Германией.

Также вряд ли после слов Байдена антипутинская оппозиция - как внутри, так и вне России - укрепится и получит какие-то серьезные импульсы. Отношение к Москве даже на Западе не монолитно, и тот же Евросоюз продолжит руководствоваться своей выгодой, а не риторикой президента США. Внутри же России оппозиция слишком слаба, чтобы "слово Байдена" могло усилить ее положение.

Тем не менее последствия за "убийцу" будут.

Во-первых, высказывание Байдена (если не последует каких-то попыток сгладить риторику или извиниться) ставит крест как минимум на его личных контактах с Путиным. То есть этот важнейший канал решить какие-то вопросы будет перекрыт - и в этом смысле американский президент действительно сжег мосты.

Во-вторых, крайне затрудняется возможность любых крупных компромиссов между странами по вопросам, где сейчас они противостоят друг другу. В том числе - по Украине и войне на Донбассе.

В Украине "партия войны" уже воспряла и считает, что получила из США вполне очевидный сигнал на усиление конфронтации с Москвой. И пока непонятно, как слова Байдена истолкуют на Банковой, где и так в последнее время делают ставку на антироссийскую политику.

В то же время после заявления Байдена уж точно не стоит ожидать, что Россия будет наблюдать со стороны, если Украина перейдет в наступление на Донбассе. Поддержка "республикам" наверняка будет оказана, что сведет к нулю шансы на успех операции ВСУ. И, возможно, это приведет к потере новых территорий. Так что на фоне роста напряженности в Российско-американских отношениях в интересах Киева как раз не допустить обострения на Донбассе, потому что в таком случае можно будет получить очень мощный удар. Потому что Украина в условиях разрастающейся "второй холодной войны" рискует стать полем для выяснения отношений противостоящих держав с фатальными для себя последствиями.

Наконец в-третьих, есть и более глобальное последствие - сближение России с Китаем ускорится. И слова Байдена об "убийце" предали этому движению дополнительный импульс. Зачем это надо американцам - вопрос. Разве что можно вспомнить заявления Трампа, который во время предвыборной кампании величал Байдена не иначе как "китайским шпионом".