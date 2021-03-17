Москва вызвала посла в США Анатолия Антонова на консультации, чтобы проанализировать перспективы отношений с Вашингтоном.

Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства в среду, 17 марта.

По ее словам, новая американская Администрация находится у власти почти два месяца, не за горами символический рубеж в 100 дней, и это подходящий повод постараться оценить, что "у команды Байдена получается, а что не очень".

"Для нас же главное – определить, какими могут быть пути выправления пребывающих в тяжелом состоянии российско-американских связей, заведенных Вашингтоном в последние годы по сути дела в тупик. Мы заинтересованы в том, чтобы не допустить их необратимой деградации, если американцы осознают связанные с этим риски", - говорится в сообщении.

Напомним, в среду утром Джо Байден дал оценку выводам американской разведки, которая обвинила Москву в новом вмешательстве в выборы США в ноябре 2020 года в пользу Дональда Трампа. Спецслужба сообщила, что Путин санкционировал операции в прошлом году, чтобы нанести ущерб президентской кампании Байдена и обострить напряженность в США.

"Он заплатит цену", - сказал Байден о Путине.

Кроме того, он заявил, что считает российского коллегу убийцей.

В то же время Байден сказал, что Россия и США могут совместно работать в тех областях, где у них есть общие интересы.