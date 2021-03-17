В Индии вакцину от коронавируса выбрасывают из-за отказа населения делать прививки AstraZeneca и местной
В Индии приходится выбрасывать около 6,5% доз вакцины от коронавируса, поскольку люди неактивно идут на вакцинацию, а после вскрытия ампулы препарат нужно использовать в течение четырех часов. Об этом сообщает издание The Hindu.
В Минздраве Индии сетуют, что многие люди, особенно проживающие в сельской местности, неохотно идут делать прививку, и остаток вакцин медикам приходится выбрасывать.
В штатах Телингана, Андхра-Прадеш, Уттар-Прадеш, Карнатака и Джамму и Кашмир этот показатель выше. Так, в Телингане выбрасывают 17,6% доз, а в Андхра-Прадеш - 11,6%.
Прививки в стране делают вакциной компании AstraZeneca и местной разработкой компании Bharat Biotech. Всего в стране к настоящему времени использовали 35,1 млн доз вакцины.
С начала пандемии в Индии заразились коронавирусом более 11,4 млн человек, более 159 тыс. умерли.
Ранее "Страна" писала о том, что в ВОЗ призвали продолжить вакцинацию препаратом AstraZeneca, несмотря на массовую приостановку уколов.
Также мы сообщали, что более 60% украинцев не хотят вакцинироваться от коронавируса.