В Индии приходится выбрасывать около 6,5% доз вакцины от коронавируса, поскольку люди неактивно идут на вакцинацию, а после вскрытия ампулы препарат нужно использовать в течение четырех часов. Об этом сообщает издание The Hindu.

В Минздраве Индии сетуют, что многие люди, особенно проживающие в сельской местности, неохотно идут делать прививку, и остаток вакцин медикам приходится выбрасывать.

В штатах Телингана, Андхра-Прадеш, Уттар-Прадеш, Карнатака и Джамму и Кашмир этот показатель выше. Так, в Телингане выбрасывают 17,6% доз, а в Андхра-Прадеш - 11,6%.

Прививки в стране делают вакциной компании AstraZeneca и местной разработкой компании Bharat Biotech. Всего в стране к настоящему времени использовали 35,1 млн доз вакцины.

С начала пандемии в Индии заразились коронавирусом более 11,4 млн человек, более 159 тыс. умерли.

Ранее "Страна" писала о том, что в ВОЗ призвали продолжить вакцинацию препаратом AstraZeneca, несмотря на массовую приостановку уколов.

Также мы сообщали, что более 60% украинцев не хотят вакцинироваться от коронавируса.