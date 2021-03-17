Корреспондент телеканала "Украина" Александр Махов заболел COVID-19 спустя неделю после вакцинации от коронавируса "Ковишилдом". Журналист не исключает, что заразился в больнице во время прививки.

Об этом он написал в своем Фейсбуке 17 марта.

"Неделя после прививки вакциной Covishield - экспресс-тест на коронавирус (мазок из носа) показал положительный результат. Теперь сделаю лабораторный анализ", - сообщил Махов.

Он перечислил свои симптомы, которых довольно много: температура 37 градусов, ломота, лихорадка, кашель, насморк и больное горло.

"Не исключено, что мог заразиться в больнице во время прививки. Тем не менее, я остаюсь сторонником вакцинации и призываю к прививке", - резюмировал Махов.

Каким образом Махову удалось привиться, он не уточнил, хотя в первую очередь в Украине прививают медиков, работников лабораторий, обитателей интернатов, домов престарелых и военнослужащих, участвующих в операции Объединенных сил. Журналист был мобилизован и воевал на Донбассе, но сейчас не считается военнослужащим.

Ранее "Страна" сообщала, что после вакцинации заразился коронавирусом главный санврач Виктор Ляшко.

Сам он объяснил это тем, что после первой дозы прививки у него не успел сформироваться иммунитет.