Журналист прививался в Донецкой области. Фото: Фейсбук

Корреспондент телеканала "Украина" Александр Махов заболел COVID-19 спустя неделю после вакцинации от коронавируса "Ковишилдом". Журналист не исключает, что заразился в больнице во время прививки.

Об этом он написал в своем Фейсбуке 17 марта.

"Неделя после прививки вакциной Covishield - экспресс-тест на коронавирус (мазок из носа) показал положительный результат. Теперь сделаю лабораторный анализ", - сообщил Махов.

Он перечислил свои симптомы, которых довольно много: температура 37 градусов, ломота, лихорадка, кашель, насморк и больное горло.

"Не исключено, что мог заразиться в больнице во время прививки. Тем не менее, я остаюсь сторонником вакцинации и призываю к прививке", - резюмировал Махов.

Каким образом Махову удалось привиться, он не уточнил, хотя в первую очередь в Украине прививают медиков, работников лабораторий, обитателей интернатов, домов престарелых и военнослужащих, участвующих в операции Объединенных сил. Журналист был мобилизован и воевал на Донбассе, но сейчас не считается военнослужащим.

Скриншот из Фейсбука Александра МаховаРезультаты теста Махова на ковид

Ранее "Страна" сообщала, что после вакцинации заразился коронавирусом главный санврач Виктор Ляшко.

Сам он объяснил это тем, что после первой дозы прививки у него не успел сформироваться иммунитет.

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