Приостановленный в Украине процесс оформления, выдачи разрешений и перерегистрации разрешенных видов оружия возобновят в четверг, 18 марта. Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко на своей странице в соцсети.

"Соответствующая служба все еще в процессе реорганизации, но продолжает работу. Все работники этих подразделений на период переформатирования службы выведены вне штата. Рабочий процесс контролируют сотрудники Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины", - написал Клименко.

По его словам, срок проведения служебного расследования, которое приостановило рабочий процесс, не будет учитываться при перерегистрации оружия.

"Поэтому владельцы, которым нужно продолжить разрешения на оружие, могут не беспокоиться. Никаких штрафных санкций не будет. Сейчас мы разрабатываем алгоритм создания и налаживания работы нового подразделения, которое будет заниматься вопросами регистрации и контроля за оборотом оружия", - добавил Клименко.

В ближайших планах Нацполиции - передать полномочия для оформления документов на получение или продление разрешений на оружие в сервисные центры МВД Украины. Весь документооборот будет осуществляться через электронную базу.

Кроме того, создается Единая база данных зарегистрированного оружия.

"Скажу откровенно: нам нужно время. На организацию работы, перераспределение полномочий, разработку необходимого программного обеспечения. Несколько месяцев точно, потому что это огромный объем работы, который требует дополнительно соответствующих решений Кабинета министров Украины и Министерства внутренних дел. Но мы приложим все усилия, чтобы процесс Клименко.

Напомним, 1 марта в МВД разогнали руководство разрешительной службы после выявления схемы с оформлением разрешений на оружие и анонсировали перезагрузку этой службы.

Также мы сообщали, что полицейские организовали незаконную раздачу разрешений на ношение оружия. Их "клиентами" были даже депутаты.