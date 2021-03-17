Российская сторона отрицает, что ее вертолет нарушил границу с Украиной в Сумской области. По словам российских пограничников, авиация РФ применялась вдоль ее границы, что подтвердили приборы объективного контроля.

Об этом сообщает в Фейсбуке Государственная пограничная служба Украины.

"Сегодня Государственная пограничная служба Украины получила ответ от российской стороны о зафиксированном факте нарушения режима государственной границы Украины вертолетом из РФ. Заранее отметим, украинская сторона не удивлена риторикой государственных органов России. Соседняя страна привыкла отрицать и не признавать допущенные или совершенные нарушения, всегда ссылаясь на безосновательность приведенных им фактов", - говорится в посте Госпогранслужбы.

В службе напомнили, что 16 марта в 14:05 украинский пограничный наряд на одном из направлений в пределах Сумской области зарегистрировал вертолет из Российской Федерации, который углубился на территорию Украины на расстояние около 50 метров.

Вечером во вторник "Страна" подробно рассказывала об этом эпизоде.

Также мы писали об истории 2015 года с пересечением российскими самолетами границы Украины в Закарпатской и Волынской областях.