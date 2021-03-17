Полиция установила, при каких обстоятельствах произошел взрыв в городе Боярка в Киевской области.

Об этом сообщает ТСН.

Следователи, которые приехали на место, увидели фрагменты человеческого тела. После ряда экспертиз, просмотра камер видеонаблюдения и опроса свидетелей было установлено, что до рассвета в Боярку на такси приехал 34-летний мужчина, который в столицу переехал из Крыма сразу после аннексии.

С собой у него была красная канистра со взрывчаткой. Он собирался убить свою бывшую возлюбленную, которой несколько месяцев назад купил машину за сорок тысяч долларов и на бизнес дал еще тридцать тысяч.

После разрыва мужчина потребовал вернуть деньги, но, получив отказ, смешал ингредиенты для взрывчатки и поехал к бывшей.

До ее дома он не дошел несколько десятков метров. Почему канистра рванула в руках, следователи еще выясняют, но уже в полиции могут сказать, что сила взрыва была такой же, как разрыв мины 120 калибра.

"Произошел взрыв до 5 килограмм тротила, нам удалось собрать, как сказал эксперт, фрагменты человеческого тела. Взрыв был настолько мощный, что фрагментов очень мало", - отмечает начальник главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов.

Напомним, о взрыве в Боярке стало известно ночью 16 марта, около 4 утра. Происшествие случилось на улице Королюка. Взрыв был достаточно громкий - его было слышно даже в другом районе города.

Ранее сообщалось, что прокуратура установила личность человека, которого разорвало взрывом в Боярке.