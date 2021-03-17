В четверг, 18 марта, на большей части Украины ожидается пасмурная погода с дождем и мокрым снегом. Только в Сумской, Черниговской, Ровенской и Волынской областях, а также на Закарпатье будет сухо и солнечно. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По данным синоптиков, на юге и юго-востоке страны ожидается дождь, на остальной территории небольшой мокрый снег, днем с дождем. Ночью в Прикарпатье умеренные осадки. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с.

Ближайшей ночью температура воздуха от -1 до +4 градусов, в Карпатах - снег и до -7. В дневные часы +1-6, на юге страны прогреется до +9.

В Киеве 18 марта днем прогнозируют небольшой мокрый снег. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью от 0 до +2 градусов, днем +3-5.

Фото: meteo.gov.ua

Ранее "Страна" писала о том, что из-за непогоды в Киеве приспустили главный государственный флаг Украины.

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