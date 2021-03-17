ФИФА рассмотрит присвоение тернопольскому стадиону имени Шухевича. Возможен запрет на проведение матчей
Международная федерация футбола (ФИФА) рассмотрит вопрос присвоения стадиону Тернополя имени Романа Шухевича. Возможно, организация запретит проводить матчи на площадке до ее переименования в соответствии с уставом ФИФА.
Об этом сообщил в Фейсбуке глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.
По словам Долинского, обращение в ФИФА по поводу стадиона направила неправительственная правозащитная организация Центр Симона Визенталя, которая занимается борьбой с терроризмом и антисемитизмом. В обращении, адресованном на имя президента ФИФА Джанни Инфантино, содержится просьба отреагировать на присуждение стадиону Тернополя имени нацистского военного преступника Шухевича.
"Центр ожидает, что ФИФА укажет УФА (Украинской федерации футбола - Ред.) на невозможность проведения футбольных матчей на тернопольской арене, пока она не будет переименована в духе устава ФИФА. Вопрос стадиона в Тернополе также будет поднят в ходе 71 Конгресса ФИФА 21 мая 2021 года", - написал Долинский.
Напомним, 5 марта депутаты городского совета Тернополя единогласно поддержали инициативу мэра города Сергея Надала по переименованию центрального стадиона, на котором пройдет финал Кубка Украины по футболу, в Тернопольский городской стадион имени Романа Шухевича. Этим возмутились в Польше, также решение потребовал немедленно отменить посол Израиля.
Однако в Тернополе отказались отбирать у стадиона имя нацистского коллаборанта.
Более того, вслед за Тернополем свой стадион захотели назвать именем Степана Бандеры во Львове.