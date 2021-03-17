Международная федерация футбола (ФИФА) рассмотрит вопрос присвоения стадиону Тернополя имени Романа Шухевича. Возможно, организация запретит проводить матчи на площадке до ее переименования в соответствии с уставом ФИФА.

Об этом сообщил в Фейсбуке глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

По словам Долинского, обращение в ФИФА по поводу стадиона направила неправительственная правозащитная организация Центр Симона Визенталя, которая занимается борьбой с терроризмом и антисемитизмом. В обращении, адресованном на имя президента ФИФА Джанни Инфантино, содержится просьба отреагировать на присуждение стадиону Тернополя имени нацистского военного преступника Шухевича.

"Центр ожидает, что ФИФА укажет УФА (Украинской федерации футбола - Ред.) на невозможность проведения футбольных матчей на тернопольской арене, пока она не будет переименована в духе устава ФИФА. Вопрос стадиона в Тернополе также будет поднят в ходе 71 Конгресса ФИФА 21 мая 2021 года", - написал Долинский.

Напомним, 5 марта депутаты городского совета Тернополя единогласно поддержали инициативу мэра города Сергея Надала по переименованию центрального стадиона, на котором пройдет финал Кубка Украины по футболу, в Тернопольский городской стадион имени Романа Шухевича. Этим возмутились в Польше, также решение потребовал немедленно отменить посол Израиля.

Однако в Тернополе отказались отбирать у стадиона имя нацистского коллаборанта.

Более того, вслед за Тернополем свой стадион захотели назвать именем Степана Бандеры во Львове.