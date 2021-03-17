Иран скрывает истиные причины крушения пассажирского самолета МАУ в январе 2020 года.

Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, отреагировав таким образом на публикацию Ираном итогов расследования.

Кулеба обвинил иранское следствие в предвзятости, назвал представленные доказательства выборочными, а выводы - обманчивыми.

"Документ не открывает всех обстоятельств, не раскрывает первопричины трагедии и цепочку действий, которые к ней привели. Это не отчет - это сборник манипуляций, цель которой не выяснить истину, а оправдать Иран. Иран не нашел сил, чтобы признать свою ответственность", - заявил глава МИД Украины.

Кулеба заверил, что Украина вместе с международными партнерами будет добиваться наказания Ирана за это преступление всеми возможными способами.

По словам министра, Украина направляла Ирану более 90 страниц замечаний и предложений к проекту этого отчета и настаивала, чтобы Тегеран приобщил их к финальному документу.

"Но то, что мы сегодня видим в опубликованном отчете, не что иное, как циничная попытка скрыть истинные причины уничтожения нашего самолета. Анализ документа показывает, что Иран провел расследование с многочисленными нарушениями международных стандартов", - добавил министр иностранных дел.

Напомним, по данным расследования иранской стороны, причиной крушения украинского самолета Boeing 737-800 Международных авиалиний Украины в окрестностях Тегерана, которое произошло в январе 2020 года, стала ошибка оператора системы ПВО.

Также мы сообщали, что ООН обвинила Иран в утаивании информации про атаку на лайнер МАУ.