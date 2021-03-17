В поездах "Интерсити+" с 18 марта начнут предлагать отдельное меню для детей, которое разработано совместно с WOG и Do&Co и включает разноцветную пасту, куриный биток, овощные роллы и полезный десерт. Интерактивная упаковка обеда будет иметь дополнительную функцию - развлекать детей во время путешествия.

Об этом сообщается на сайте "Укрзализныци".

Также по словам директора филиала "Пассажирская компания" Александра Перцовского, с 18 марта обновится и меню обычных ланчей: мясного и вегетарианского. Цена при этом останется прежней. Кроме того, рассматривается внедрение разных видов сезонного меню, которые могут презентоватьи Украину.

"Получая многочисленные положительные отзывы пассажиров о введении питания в поездах, не хотим останавливаться на достигнутом и вскоре предложим пассажирам путешествие по кулинарной Украине. В частности, будут разнообразные меню, которые представляют региональные особенности и богатство национальной кухни. Не оставим без внимания и поезда дальнего следования, пилотный проект запустим уже этой весной", - сказал Перцовский.

Он также озвучил первые результаты внедрения питания в поездах. Так, за два месяца пассажиры скоростных поездов съели 1 тонну кускуса, по 600 кг хумуса и митболов и 300 кг брокколи. При этом каждое четвертое меню, которое выбирают пассажиры, - вегетарианское.

Ранее "Страна" писала о том, что Кабмин согласовал отставку главы правления "Укрзализныци" Жмака и назначил ему временную замену.

Также мы сообщали, что названы причины отставки главы "Укрзализныци".