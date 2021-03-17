В ситуация вокруг сети АЗС "Глуско" появился новый поворот.

На днях трейдер нефтепродуктов Proton Energy (в состав этой компании фактически входит "Глуско") заявил, что с 1 апреля, то есть, менее чем через две недели, он прекращает поставки в нашу страну. Что напрямую связано с наездом силовиков на "Глуско".

Proton Energy - единственный поставщик нефтепродуктов "Роснефти" в нашей стране. Он обеспечивает дизелем и автогазом не только заправки "Глуско", но и другие украинские АЗС, в том числе, такие крупные сети как WOG, KLO, OKKO, "Авантаж" и другие.

По данным агентства "А-95", по итогам прошлом года на долю Proton Energy приходилось больше 23% украинского рынка дизеля (1,74 млн тонн) и 22,3% - сжиженного газа (443 тысячи тонн).

То есть, если по факту ухода с рынка "Глуско", которая входит в десятку крупнейших розничных сетей, эксперты допускали лишь незначительное удорожание топлива, то с закрытием поставок Proton Energy заговорили еще и о дефиците, а также подняли "ставки" в прогнозах по ценникам.

Кроме того, ходят слухи, что Россия вообще может прекратить поставки в Украину дизеля и автогаза (на этих рынках в нашей стране она занимает доминирующее положение). И тогда рост цен может стать и вовсе неконтролируемым, так как дефицита топлива в таком случае не избежать. Особенно в разгар посевной.

И это без учета того подорожания, которое будет в любом случае из-за отложенной реакции розничного рынка на рост цен на нефть и оптовых котировок (а это еще 1,25-1,75 гривен на литре). То есть, в общей сложности, топливо может подорожать еще на 2-3 гривны.

Плюс - наценка на ажиотаж, если вдруг возникнут перебои с поставками и дефицит.

"Страна" разбиралась, какие сценарии возможны для рынка нефтепродуктов.

"СБУ заправлялась, претензий не было"

Мы уже писали об истории с обысками и блокировкой работы сети АЗС "Глуско".

16 марта ситуацию официально прокомментировал топ-менеджмент компании. Как заявил директор компании Борис Ганджа, главные претензии к сети - налоговые долги (240 млн гривен) и, якобы, плохое качество топлива. Их Ганджа опроверг.

"Мы специально подняли документы, среди наших клиентов была СБУ, и не жаловалась на качество топлива", - отметил Борис Ганджа.

Он также обратился к президенту с просьбой "принять на пять минут", чтобы представители сети могли пояснить ситуацию. На данный момент, по его словам, из-за блокировки работы компания не может выполнять свои обязательства перед клиентами и контрагентами, кроме того, нужно платить зарплату персоналу (зарплатный фонд — порядка 40 млн гривен в месяц).

Впрочем, особо на разрешение конфликта в "Глуско", похоже, не рассчитывают. Борис Ганжда заявил, что их сеть, скорее всего, будет вынуждена уйти с украинского рынка, так как судебные разбирательства могут идти годами, а рыночная среда в нашей стране слишком конкурентная.

Не удивительно, что о синхронной остановке поставок объявил также собственник "Глуско" - Proton Energy. Трейдер уже предупредил своих контрагентов об остановке поставок с 1 апреля этого года.

Формально Proton Energy поставляет нефтепродукты не только на "Глуско". Но, как заметили в компании, история с АЗС может ударить и по их оптовому бизнесу.

"В результате вышеуказанных действий украинских властей могут быть задержки и/или отказ в таможенном оформлении нефтепродуктов, поставляемых компанией к украинской границе. Компания несет финансовые потери из-за ареста своего дизельного топлива, и хотела бы избежать такой ситуации для вашего бизнеса", - говорится в письме, которое Proton Energy разослало своим оптовым клиентам.

"В трубе "Протона" по иску НАБУ запечатали 130 тысяч тонн дизтоплива рыночной стоимостью около 75 млн долларов, а арест "Глуско", по нашим расчетам, обходится в сумму около 100 тысяч долларов в день", — пояснил Куюн.

На долю Proton Energy приходится больше 20% украинского рынка сжиженного газа и дизеля, а годовые поставки измеряются сотнями тысяч и миллионами тонн соотвественно.

Поэтому первый вопрос — как уход трейдера, закрывающего пятую часть украинских потребностей в дизеле и авто газе скажется на рынке.

Дефицит и рост цен?

"Новость накануне апреля с его пиковым весенним потреблением, мягко говоря, не очень хорошая. Оперативно заместить поставки можно, но очень сложно (активизация потребления происходит не только в Украине)", - говорит Сергей Куюн.

Риски есть не для всех видов топлива - только по дизелю и газу. Бензину ничего не грозит, так как он идут в Украину из других источников (поставок российского ресурса практически нет).

По словам Куюна, по дизелю основной выход - морские поставки, и их придется нарастить вдвое, до 200 тысяч тонн. Есть также переходные объемы в портах Одессы и Южного.

Но есть проблемы с логистикой - перевалка по железной дороге тех объемов, что могут поступить по морю, проблематична из-за дефицита цистерн.

"Есть надежда, что к маю трейдеры нащупают дополнительные объемы поставок, в частности, из Польши, Литвы, Беларуси. Ну и ждем реакции украинских нефтепереработчиков, в частности, "Укртатнафты". Они так хотели пошлин и ограничений на российский продукт, вот получите, ваш выход", - написал Куюн на своей странице в "Фейсбуке".

По газу, по словам Куюна, дополнительные объемы также в теории можно будет привлечь по морю (к примеру, из Турции) или через сухопутные границы. Но "не сразу".

То есть, какое-то время возможны перебои с топливом.

Борис Ганджа говорит, что в принципе дефицита можно избежать, так как у украинских компаний есть еще две недели для диверсификации рисков.

Глава Prime Group Дмитрий Леушкин также отмечает, что особых перебоев с топливом на украинских АЗС быть не должно, так как "Proton возил прилично, но у других импортеров потенциала их заместить хватит". Правда, если не вмешается политика, — уточняет Леушкин.

То есть, ситуация может обостриться, если поставки на украинский рынок решат прекратить и другие российские компании.

"Тут вся интрига в том, не захотят ли поддержать Proton другие российские компании. Скажем, Wexler - это треть украинского топливного рынка", - говорит руководитель исследовательских проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев.

К слову, некоторые СМИ ошибочно уже объявили о том, что поставки в Украину с 1 апреля останавливает не только Proton, но и Wexler, хотя последняя лишь подтвердила получение письма о прекращении поставок от Proton Energy (так как сама закупает у последней оптовые партии).

Wexler является крупным поставщиком топлива в Украину сжиженного газа. Также в ее состав входит компания «Анвитрейд», которая по итогам прошлого года, импортировала в Украину больше 660 тысяч тонн дизеля.

В прошлом году увеличили поставки в Украину и другие представители российского бизнеса, в частности, компания "Гран При Ойл" (поставщик "Лукойла"), которая нарастила импорт дизеля почти вдвое - с 284,5 тыс тонн до 550,8 тысяч тонн.

При этом вне зависимости от того, будет ли дефицит, ожидается ускорение роста цен по дизелю и газу, что автоматически потянет за собой и подорожание бензина.

По прогнозам Куюна, по газу подорожание может составить до гривны на литре.

Что касается дизеля, то тут, по словам Рябцева, сыграет свою роль тот факт, что дизельное топливо Proton Energy всегда было сравнительно недорогим и "разбавляло" общие ценники на рынке.

"Российский трубопроводный дизель в целом на 4-5% дешевле других предложений. Так что его замещение более дорогой продукцией уже повод переписать ценники. Это даже если не принимать во внимание риски по дефициту", — говорит эксперт.

В случае же нехватки предложения цены, по словам самих заправщиков, могут расти "неконтролируемо".

То есть, если все российские поставщики топлива прекратят поставки в Украину дизеля и автогаза (что может случиться в результате политического решения), то на рынке возникнет очень мощный дефицит, покрыть который будет сразу невозможно.

Кроме того, нужно учитывать текущую повышательную тенденцию на рынке. Как мы уже писали, из-за роста цен на нефть и нефтепродукты, на розничном рынке еще остался потенциал для увеличения расценок на все виды топлива на 1,25-1,75 гривны за литр.

"Будет другой поставщик от "Роснефти"?

Впрочем, есть и другой вариант.

"Источники в российских трейдерских кругах сообщают, что сегодня- завтра станет известно имя нового трейдера по украинскому направлению, который заменит Proton Energy. Не исключено, что на замену прийдут другие международные трейдеры (Proton Energy позиционируется как швейцарская компания - Ред.), такие как Vitol, Trafigura, Mercuria, Glencore и т.д. Думаю, желающих поработать с премиальным украинским рынком достаточно (топливо у нас достаточно дорогое - Ред.). "Роснефть" выбирает из тех, с кем есть действующие договора, потому что заключение контракта с новым поставщиком может занять до двух месяцев", — говорит Куюн.

По его словам, "90% вероятности, что уже в ближайшие дни появится новый поставщик от "Роснефти" и проблема будет закрыта.

Но и в этом случае ценники на украинских АЗС продолжат расти, пока не "выберут" свой потенциал - до 1,75 гривен на литре.

Причем, в любой момент "качели" могут повториться. Ведь российское топливо на нашем рынке занимает порядка 40%. А если учесть еще и долю Беларуси (а это порядка 36% на рынке бензина и больше 35% дизеля), которая фактически перерабатывает российскую нефть, то зависимость нашего рынка российских нефтепродуктов и вовсе критическая.