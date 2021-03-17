В среду, 17 марта, должно было состоятся специальное заседание Конституционного суда, на котором планировалось рассмотреть вопрос относительно несоответствия судьи Конституционного суда Украины Сергея Головатого занимаемой должности. Однако оно не состоялось.

Об этом сообщает пресс-служба КСУ на своей странице в Facebook.

"Специальное пленарное заседание Конституционного суда Украины по вопросу относительно заявления председателя Всеукраинской политической партии "Братство" Корчинского Д. А. о несоответствии судьи Конституционного суда Украины Головатого Сергея Петровича занимаемой должности от 11 марта 2021 № 28-03 / 21 не состоялось в связи с необходимостью доработки материалов для рассмотрения", - говорится в сообщении.

Также не состоялось и специальное заседание КСУ, по рассмотрению обращения следователя - заместителя руководителя Управления по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах, Государственного бюро расследований. Причиной стал недопуск председателя КСУ Александра Тупицкого в зал суда.

Таким образом, оба запланированных на среду спецзаседания Коституционного суда не состоялись.

Напомним, изначально в повестке дня КСУ на 17 марта было рассмотрение дисциплинарного проступка судьи Александра Тупицкого. Однако Тупицкий изменил повестку и должно было рассматриваться соответствие должности замглавы КСУ Сергея Головатого. Основанием для этого стали обращения лидера "Братства" Дмитрия Корчинского и нардепа ГеоЛероса. Причём последний аргументирует необходимость убрать Головатого тем, что он... был в числе депутатов, голосовавших в 2010 году за Харьковские соглашения

Также сообщалось, что 4 марта замглавы КСУ Головатый во время заседания сел на место Тупицкого, чем вызвал недовольство судей.