Королевский районный суд в Житомире признал антиконституционным часть постановления Кабмина №641 в области соблюдения масочного режима.

Об этом говорится в решении суда, опубликованном в Едином реестре судебных решений

Суд установил, что 23 ноября 2020 года мужчина зашел без маски в житомирский автобус на пл.Королева 4/2.

По мнению правоохранителей, такими действиями он нарушил требования п.1, п.10 постановления Кабмина №641 от 22.07.2020, а значит, совершил админправонарушение, предусмотренное ст.44-3 КУпАП

Адвокат подсудимого предоставил суду письменные возражения, согласно которым, при рассмотрении дела, было заявлено, что сотрудники полиции, составлявшие протокол, на суд не явились.

Кроме того, адвокат настаивал, что протокол в отношении его подзащитного не имеет юридической силы, "поскольку п.1, п.10 постановления КМУ от 22 июля 2020 № 641 ограничивают конституционные права и свободы граждан, противоречат ст.1,3,6,8,19 64 Конституции Украины"

В связи с этим он попросил производство в отношении подзащитного прекратить "в связи с отсутствием в его действиях состава административного нарушения".

Суд согласился, что согласно ст.8 Основного закона, Конституция имеет высшую юридическую силу, а ее нормы являются нормами прямого действия, а значит в вынесении решений суд должен основываться на Конституции, а также на действующем законодательстве, которое не противоречит ей.

Суд пришел к выводу, что п.1 и п.10 постановления КМУ №641 противоречат ряду статей Основного закона.

"Суд считает, что п.1, п.10 постановления КМУ от 22 июля 2020 №641 ограничивают конституционные права и свободы гражданина, противоречат статьям 1, 3, 6, 8, 19, 64 Конституции Украины, а потому такой нормативно правовой акт в части соответствующих ограничений не подлежит применению судом при решении дела об административном правонарушении", - аргументировал судья.

По мнению суда, нарушения лицом правил карантина, которые установлены неконституционным способом, не являются основанием для наступления административной ответственности.

В итоге суд закрыл производство в отношении лица ввиду отсутствия в его действиях состава админнарушения.

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