Большая часть украинцев (93%) считают тарифы на электроэнергию, газ и тепло для населения завышенными.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром Разумкова с 5 по 9 марта.

Исследование показало, что:

93% украинцев считают, что тарифы на электроэнергию, газ и тепло для населения завышены;

3% считают их хорошими;

0,4% ˗ заниженными.

При этом, чем ниже является уровень благосостояния респондентов, тем чаще они их считают завышенными ˗ доля таких возрастает от 81% среди тех, кто ответил, что в целом живет обеспечено, до 95% среди представителей беднейших слоев.

Согласно опросу, чаще всего основную ответственность за рост коммунальных тарифов граждане возлагают на правительство страны (29% опрошенных) и президента Украины (24%), 13% возлагают ответственность на Национальную комиссию, осуществляющую регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), 9,5% ˗ на Верховную Раду, 7% ˗ на энергетические компании, 6% ˗ на компании, предоставляющие коммунальные услуги, 5% ˗ на НАК "Нафтогаз Украины".

Больше всего тех, кто возлагает ответственность за рост коммунальных тарифов на президента среди представителей электората оппозиционных партий.

Также, чем ниже является уровень благосостояния респондентов, тем чаще они возлагают ответственность за рост коммунальных тарифов на президента (доля таких возрастает от 22% среди тех, кто ответил, что в целом живет обеспечено, до 33% среди тех, кто ответил, что их семье не хватает денег даже на необходимые продукты) и на правительство (соответственно 25% и 36%).

Так, чаще всего респонденты считают, что справедливые тарифы на электроэнергию, газ и тепло, прежде всего, должны обеспечивать правительство (31%) и президент (28%). Еще 20% называют НКРЭКУ, 11% ˗ Верховную Раду, 3% придерживаются мнения, что никто не должен этим заниматься, и тарифы должны формироваться по законам рынка.

Исследование проведено методом "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям.

Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Напомним, в Украине одобрили введение с 1 мая годового тарифа на газ.

Также мы писали, что с 1 марта в Украине повысились тарифы электронных доверительных услуг.