В Винницкой области, в реанимации Могилев-Подольской окружной больницы интенсивного лечения умер Павлик Лутковский, трехлетний ребенок, который перенес коронавирус и стокнулся с тяжелыми последствиями.

Об этом сообщил народный депутат Геннадий Вацак на своей странице в Facebook в среду, 17 марта.

"Павлик уже на небесах. Полчаса назад ребенок умер в больнице, не приходя в сознание", – написал Вацак.

Напомним, трехлетний Павел Лутковский в прошлом году перенес коронавирус, после болезни у него начались осложнения: мальчик перестал есть, говорить и ходить. Врачи отправили его на трехмесячную реабилитацию, однако мать забрала мальчика уже через месяц и отказалась продолжить лечение, кроме Паши у нее еще четверо детей. После этого волонтеры собрали денег, чтобы обследовать мальчика во Львове, но от этого мать тоже отказалась.

В марте Павле стало сильно хуже и его забрала "Скорая помощь", он был в ужасном состоянии, с критическим весом, пролежнями и распадающимися легкими. Малыша поместили на ИВЛ. Однако лучше ему не стало и спасти ребенка не удалось.

Также сообщалось, что в Николаеве умер шестимесячный малыш, у которого диагностировали коронавирус.