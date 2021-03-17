За первую вакцинацию от Covid-19 одного пациента врачам будут доплачивать 20 грн, а за вторую - 60 грн.Такое решение сегодня планируют согласовать на заседании бюджетного комитете Верховной Рады.

Об этом в телеграм-канале написал нардеп Алексей Гончаренко.

"Плюс к этому каждой команде будет выплачена так называемая глобальная ставка за первый месяц в размере 8247 грн на каждую команду. Расчет ставки осуществлен исходя из количества не более 1320 пациентов, которых вакцинирует команда иммунизации. Всего в стране 2370 таких команд", - написал нардеп.

Ранее "Страна" писала о том, что за прошлый год работу потеряли 70 тысяч украинских медиков.

Также мы сообщали, что 60% украинских медиков отказались вакцинироваться от коронавируса.