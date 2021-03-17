Причиной крушения украинского самолета Boeing 737-800 Международных авиалиний Украины в окрестностях Тегерана, которое произошло в январе 2020 года, стала ошибка оператора системы ПВО.

Об этом говорится в итоговом отчете Организации гражданской авиации Ирана, передает "Reuters".

"Самолет был определен как вражеская цель из-за ошибки оператора системы ПВО <...> у Тегерана, и по нему были выпущены две ракеты", - говорится в отчете.

Напомним, рейс PS752 Тегеран - Киев (самолет Boeing 737-800) Международных авиалиний Украины потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января 2020 года, погибли 176 человек.

Через несколько дней Иран признал, что сбил пассажирский самолет. Утверждалось, что военные якобы ошибочно приняли лайнер за враждебную цель после удара американского беспилотника, в результате которого погиб высокопоставленный иранский военный генерал в Ираке.

22 февраля сообщалось, что Иран завершил расследование своей атаки на лайнер МАУ.