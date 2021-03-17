В связи с распространением коронавирусной инфекции власти Польши объявили общенациональный локдаун. Ограничительные меры будут действовать с 20 марта до 9 апреля.

Об этом сообщил министр здравоохранения республики Адам Недзельский, сообщает "Польское агентство печати".

"У нас уже нет пространства для введения ограничений на уровне регионов. Единственным выходом является их распространение на всю Польшу", - заявил Недзельский.

Напомним, что из-за серьезного обострения ситуации с коронавирусом в Польше ранее был объявлен локдаун в некоторых регионах страны.

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