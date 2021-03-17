Преимущества от использования британско-шведской вакцины AstraZeneca перевешивают риски. Об этом заявили в Всемирной организации здравоохранения и призвали страны продолжить вакцинацию этим препаратом, применение которого было приостановлено в 20 странах, передает Reuters.

"На данный момент ВОЗ считает, что соотношение риска и пользы смещается в пользу вакцины AstraZeneca, и рекомендует продолжить вакцинацию", - говорится в пресс-релизе ВОЗ.

Напомним, о приостановке применения вакцины AstraZeneca объявили сразу несколько стран. Днем 15 марта власти Германии приняли решение приостановить иммунизацию населения от коронавируса этой вакциной. Позже к ним присоединилась Испания. Также препарат решили пока не использовать во Франции и Италии.

Также мы сообщали, что глава Минздрава Степанов не увидел связи между прививкой вакциной AstraZeneca и смертями от тромбоза.