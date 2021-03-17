Украинский Хельсинский союз по правам человека создал базу символов ненависти, которые широко используются в Украине. В них попали праворадикальные организации и движения, которые действуют под эмблемами с расистскими и нацистскими корнями.

База опубликована на сайте Reporting Radicalism - эта инициатива была создана при поддержке американской неправительственной организации Freedom House.

Составителем базы символов ненависти по Украине указан правозащитник Мирослав Гринберг - глава Киевского образовательного центра "Пространство толератности". Также он является лектором МВД Украины по противодействию дискриминации.

В списке такие организации как С14, "Карпатская Сечь", "Фрайкор", объединение ультрас "Динамо". Среди символов, разжигающих ненависть, "волчий крюк" "Азова", стилизованная свастика бренда одежды Sva Stone.

Авторы заявляют, что в Украине преступления праворадикалов не расследуются и не увязываются с их деструктивной идеологией. Поэтому и создали "каталог" символов таких организаций.

Рассказываем, какие группы и движения назвали поддерживающими нетерпимость и дискриминацию, и что не так с символикой, которую они используют.

Расистская подплека С14

Название праворадикальной группы содержит ссылки на "14 слов" расиста Дэвида Лейна. Столько слов содержится в английском варианте его фразы: "Мы должны защитить само существование нашего народа и будущее для белых детей".

Возможно, число 14 также является кодом имени "Адольф Гитлер" (А и Г - первая и четвертая буквы украинского алфавита). Либо же название - это подражание британской неонацистской террористической организации "Combat 18" (также известная как "С18"), которая имеет отделения в ряде других стран. Название "С18" - код имени "Adolf Hitler" (A и H - первая и восьмая буквы латинского алфавита).

Официальное название общественной организации "СИЧ-С14". Визуально надпись "СIЧ" прописными буквами похожа на надпись "С14".

Эмблема С14

Праворадикальная группа С14 существует с 2009-2010 года. Официально организация основана в 2011 году. Лидер организации - Евгений Карась, который отметился во многих криминальных эпизодах и провокациях, в том числе нападениях на журналистов, адвокатов, антифашистов, участников ЛГБТ-движения, погромами ромов.

Другие активные участники - Сергей Мазур, Сергей Бондарь, обвиняемый в убийстве журналиста Олеся Бузины Андрей Медведько.

"Волчий крюк" Азова

Попал в список "символов ненависти" знак батальона "Азов".

Составители списка напоминают, что такой же логотип был раньше у Социал-национальной партии Украины, которая сегодня более известна как "Свобода".

В партии тогда поясняли, что символ получился путем скрещивания двух латинских букв І и N, которые расшифровываются как "идея нации". Однако, как говорят правозащитники, подтверждение, что такой вариант написания этих букв существовал, отсутствуют.

Фактически же, пишут аналитики, это зеркальное отображение символа дивизии СС "Дас Райх" - так называемого вольфсангеля или "волчьего крюка". Связь с которым в "Азове" отрицают.

Применяют этот символ только в ультраправых организациях Украины, которые связаны с "Азовом" или его "Гражданским корпусом".

Отметим, что в США действует запрет на поставки оружия "Азову" именно из-за подозрений в неонацистских взглядах. А в 2019 году в Америке были попытки внести полк МВД в список террористических организаций, которые ведут пропаганду превосходства белой расы.

При этом другие символы, близкие к "Азову", хотя и не содержат отсылок к нацизму, но тоже попали в поле зрения правозащитников.

Например, логотип Нацдружин, который сделан по образцу герба Украины.

Правозащитники отнесли ее к символам ненависти по причине того, что принадлежит логотип радикальной организации.

"Эмблема не содержит символики вражды, но используется исключительно праворадикальной группировкой "Национальные дружины" и праворадикальной партией "Национальный корпус", поэтому сама эмблема может считаться символом вражды", - пишут авторы исследования.

Поэтому они предлагают считать символом ненависти не сам украинский трезубец, а лишь его интерпретацию "Нацдружин".

Также в обзоре правозащитников упоминается, что структуры "Азова" часто используют такие символы как "Черное солнце". Оно входит в эмблему полка и часто используется в оккультных средах, вплоть до сатанизма, утверждают авторы исследования. Его они тоже относят к символам ненависти.

Черное солнце "Карпатской Сичи"

Современное название группировки может быть отсылом к "Карпатской Сечи" - парамилитаристской организации на Закарпатье в 1938-1939 годов.

На эмблеме организации характерный для праворадикальных украинских движений трезубец с мечом вместо среднего зубца.

Эмблема Карпатской Сичи

Сама эта эмблема не содержит символики вражды, хотя и указывает на правые взгляды, но "Карпатська Січ" также активно использует различные символы вражды: кельтский крест, "черное солнце", "солнечное колесо", руны, нацистское приветствие, называя его "правая рука к солнцу", и другие.

На данном фото, к примеру, видны и "молнии" СС, и "солнечное колесо", и "волчий крюк".

Герб дивизии СС "Галичина"

Символ созданной в 1943 году нацистами дивизии, сформированной из жителей Западной Украины - золотой лев на синем фоне.

Правозащитники приравнивают его к символам вражды из-за ультраправых, которые постоянно используют этот герб.

"В Украине символ достаточно распространен, используется для демонстрации националистических ультраправых взглядов", - говорится в анализе.

При этом звучит предупреждение, что лев только в этой интерпретации является символом ненависти - в остальных случаях это, как правило, мирная символика ряда городов на Западной Украине.

В Украине по поводу "Галичины" сломано немало копий. В честь дивизии проводятся марши во Львове, попытки ее восхваления делает Институт национальной памяти - государственный орган.

Одно время ему даже запретили это делать по суду - однако потом Институт выиграл апелляцию, в ходе которой судьям угрожали праворадикалы. В итоге запрет отменили.

Формально дивизия подпадает под закон о декоммунизации, в который вписаны запреты и на символику нацистов. Однако в Институте нацпамяти считают, что "Галична" является исключением.

Скинхедовские футболки Свастон

Название и логотип этого украинского бренда одежды намекают на свастику - Sva Stone.

В логотипе угадывается свастика

Одежду марки "Свастон" часто носят члены ультраправых группировок или отдельные люди, которые разделяют праворадикальную идеологию.

Скинхедовская футболка Sva Stone с надписью WOTAN оказалась на подозреваемом в убийстве добробатовца Сармата.

Также этот бренд носит обвиняемый в убийстве человека и осужденный за похищение одесский праворадикал Сергей Стерненко.

Бренд также выпускает футболки с надписями "WhiteBoy", "White Girl" и "White Baby". В описании футболки с надписью на немецком "SONNE MIT UNS" (Солнце с нами) на официальном сайте есть ссылка на Мигеля Серрано, основателя эзотерического гитлеризма.

"Белый царь" для ультраправых

Еще одна торговая марка одежды, использующая символику ненависти - White Rex (Белый царь).

Это российский бренд. Название намекает на преимущество белых. Частью логотипа является коловрат. Официальная дата основания бренда - 14 августа 2008, то есть содержит ссылки на код националистов 14/88.



Логотип White Rex

В ассортименте значительную часть занимают изделия с символикой вражды. Одежду этой марки часто носят члены ультраправых группировок. В Украине одежда "White Rex" встречается редко, но под эгидой этого бренда в Украине проводились турниры по смешанным единоборствам.

Огнем и мячом - символика "White Boys Club"

"White Boys Club" - объединение ультрас "Динамо". Название переводится, как "Клуб белых парней". Вероятнее всего, содержит намек на цвет кожи и является показателем расистской идеологии. Цвета ФК "Динамо" - белый и голубой, но голубой в названии объединения не указан.

Эмблема White Boys Club

На эмблеме изображен князь Святослав, вероятнее, потому, что он уничтожил Хазарский каганат. Верхушка Хазарского каганата была иудеями по вероисповеданию, поэтому антисемитски настроенные ультраправые в Украине считают Святослава своим героем.

Объединение WBC и группировки, которые в него входят, часто используют символику вражды в граффити, на стикерах, сувенирах, одежде (кельтский крест, код 88, нацистский орел, руны и т.д.).

На стадионах они вывешивают расистские баннеры и устраивают аналогичные перфомансы. На фанатских шарфах ультрас изображен кельтский крест и надпись "No tolerance" ("Нет толерантности").

Символика "Традиція і порядок"

Эмблема этой организации - белая рука в доспехах с булавой - не содержит символики вражды, но используется исключительно праворадикальными группировками, поэтому эмблема также может считаться символом вражды.

Эмблема "Традиція і порядок"

Фрайкор - из нацистской Германии в Украину

Название украинской группировки "Фрайкор" (в переводе с немецкого Freikorps "свободный корпус") содержит ссылки на антидемократические правые группировки в Германии после Первой Мировой войны.

Они считаются предтечей нацистских военизированных формирований - охранных отрядов (СС) и штурмовых отрядов (СА). Фрайкор участвовали в подавлении левых движений в Германии в 1910-20-х годах.

Эмблема Фрайкора

На эмблема группировки - стилизованная под "волчий крюк" буква Ф и надпись псевдоготическим шрифтом.

Винницкий "Эдельвейс" с корнями из Вермахта

Название этой общественной организации из Винницы "Эдельвейс" аналогично названию элитной дивизии Вермахта. Кроме того, страница винницкого ГО в Facebook раньше называлась "Gebirgs" (1-я горнопехотная дивизия Вермахта, куда набирали солдат не моложе 24 лет, с опытом ведения боевых действий выше снеговой линии).

Эмблема Эдельвейс Винница

Среди целей организации "Эдельвейс" - борьба с ЛГБТ.