Сопредседатель "Оппозиционной партии - за жизнь" считает, власть виновата в том, что в Украине ухудшается ситуация с коронавирусом, которая несет угрозу нового локдауна.

Его комментарий приводит пресс-служба политсилы в среду, 17 марта.

"Количество больных растет ежедневно, что создает серьезную нагрузку на медицинскую систему. В больницах заканчиваются койко-места, не хватает кислорода. К сожалению, власть вместо того чтобы обеспечить медучреждения всем необходимым, повысить зарплаты врачам, просто разбазарила антиковидный фонд. А в бюджете-2021 такого фонда вообще нет. Правительство неспособно обеспечить эффективную борьбу с эпидемией, и мы всё чаще слышим о возможности нового локдауна", - сказал Бойко.

По его словам, вместо системных действий власть продолжает заниматься пиаром, что не может не вызывать возмущения.

"Правительство не только не принимает действенных мер в борьбе с эпидемией, но и пытается избежать ответственности за допущенные провалы. Мы слышим много заявлений, но когда у человека диагностируют коронавирус, он остается один на один с болезнью", - добавил сопредседатель ОПЗЖ.

Также политик заявил, что провал вакцинации в Украине - это также вина власти.

"Люди, в том числе врачи, не хотят вакцинироваться той вакциной, которую завезли. Потому что они не верят в ее эффективность. К тому же поставка вакцины в Украину организована по непонятной схеме. Все это вызывает недоверие к вакцинации в целом", - заявил Бойко.

Парламентарий также добавил, что пока нынешняя власть не изменит свой подход к борьбе с эпидемией, Украина не сможет вернуться к нормальной жизни.

"Во многих странах уже полным ходом идет вакцинация, снимают карантинные ограничения и люди возвращаются к нормальной жизни, а у нас опять не хватает кислорода в больницах, закрывают школы и пугают новыми локдаунами", - сказал он.

Первое, по его словам, что нужно сделать немедленно - это увеличить финансирование медицины и организовать производство вакцин в Украине.

"Даже Минздрав заявляет, что финансирование отрасли - вдвое меньше необходимого. Мы требуем увеличить расходы на медицину, помочь регионам с развертыванием дополнительных койко-мест в больницах, увеличить зарплаты медработниками. Также необходимо наладить производство вакцин в Украине - у нас много современных фармацевтических предприятий, и это вполне реально", - подытожил Юрий Бойко.

Напомним, за минувшие сутки в Украине зарегистрировали суточный рекорд по смертям от коронавируса.

В целом ситуация с ковидом ухудшается. По сравнению с предыдущим днем, когда сообщалось о 9 642 случаях коронавируса, число официально выявленных заболевших выросло на 2 191 человек (за сутки заболели 11 833 человек).

В то же время, по состоянию на сегодняшний день, уже 17 украинских регионов оказались в "оранжевой" зоне, то есть они всего за шаг от попадания в "красную" зону. При этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине могут ввести локдаун по всей стране, если все регионы попадут в "красную" зону.