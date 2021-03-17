Почти тысячу жалоб на нарушение норм языкового закона направили украинцы мовному омбудсмену Тарасу Креминю за последние два месяца. Больше всех жалуются жители столицы и Киевской области.

По словам омбудсмена, с 16 января по 16 марта он получил 944 жалобы о нарушении права на получение информации и услуг на государственном языке. Из Киева и области поступило 368 таких сообщений. На втором месте - Львовская область (88 обращений), на третьем - Харьковская область (74 сообщения).

Более всего украинцев не устраивает отсутствие украинской версии веб-сайтов о предоставлении услуг и в интернет-магазинах. Таких заявлений о нарушениях зафиксировали 382.

Еще 211 обращений граждан касаются нарушения их прав в сфере обслуживания - предоставление услуг на негосударственном языке в магазинах, заведениях общественного питания, в банках, салонах красоты, ветеринарных клиниках.

Выросло число обращений и о нарушении языкового законодательства в органах местного самоуправления. 48 жалоб касались использования негосударственного языка депутатами местных советов.

Ранее "Страна" писала о том, что мовный омбудсмен встал на сторону подростка-националиста, сорвавшего урок патриотизма из-за русского языка.

Также мы сообщали, что Киев, Львов и Харьков стали регионами-лидерами по жалобам на несоблюдение "мовного закона".