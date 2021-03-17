Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова придерживается мнения, что вопрос о персональной ответственности депутатов, которые 11 лет назад подписали Харьковские соглашения преждевременный, и за волеизъявление народных избранников нельзя привлечь к ответственности.

Об этом генпрокурор сказала на пресс-конференции, пишет "Интерфакс-Украина" в среду, 17 марта.

Венедиктова считает вопрос о возможности привлечь к ответственности подписавших Харьковские соглашения провокационным, потому что они не несут ответственности за голосование. Также она напомнила, что в 2021 году объявили о подозрению Виктору Януковичу, и причиной стало именно подписание Харьковских соглашений.

"И это подозрение в чем-то является знаковым. Возможно, это поздно сделано – через 11 лет, но все-таки сделано, поэтому необходимо отличать уголовную юстицию… и санкции, которые применяет СНБО", - считает генпрокурор.

При этом она уточнила, что решения СНБО являются политическими, а действия следователей и прокуроров - это уже вопрос юридической ответственности. Согласно ее мнению, нардепов нельзя привлечь к ответственности за волеизъявление, но "другое дело, если они нарушают закон с технической позиции, например кнопкодавство".

"Поэтому, что касается юридической ответственности депутатов за голосование – это большая абстракция… Будет ли результатом какая-то уголовная ответственности или нет, покажет только расследование", - сказала Венедиктова.

Напомним, 11 марта СНБО поручил открыть дела по госизмене на всех депутатов, кто голосовал за Харьковские соглашения 11 лет назад. Соглашения продлевали нахождение Черноморского флота РФ в Крыму в обмен на скидку на газ. "Страна" собрала мнения юристов по этому поводу. 12 марта СБУ возбудила дело о госизмене.

После этого, 16 марта по делу о Харьковских соглашениях СБУ провела обыски в СНБО, Верховной Раде, Министерстве иностранных дел и Кабинете министров.

Также сообщалось, что в Раде зарегистрирован законопроект, предусматривающий отмену действия "Харьковских соглашений". "Страна" опубликовала полный список депутатов, которые подписали Харьковские соглашения 11 лет назад.