Матч 18 марта между "Шахтером" и итальянской "Ромой" на НСК "Олимпийском" может стать для Киева "вторым Буковелем". С таким заявлением вчера выступил Виталий Кличко.

Мэр Киева заявил, что на игру из разных регионов страны приедут 35 тысяч человек. А это в условиях стремительного роста ковида недопустимо.

В столице ситуация с коронавирусом действительно критическая - "Страна" вчера об этом уже рассказывала. И столпотворение в данных условиях может вызвать новый всплеск заболеваемости.

После заявления мэра организаторы матча заявили, что уменьшат количество зрителей. Но счет все равно идет на тысячи человек.

"Страна" разбиралась, ждет ли столицу превращение в Буковель.

Кличко о матче "Шахтера" и реакция клуба

В Киеве изо дня в день растет число заболевших коронавирусом и госпитализированных.

Сегодня, 17 марта, цифры приблизились к плохим ноябрьским отметкам: 1121 новых случаев, 107 человек попали в больницы, 25 скончались.

От эпидпорога столицу отделяет 16,7%. За последние два дня число госпитализаций увеличилась в два раза, а заполняемость коек на 10%. Свободна треть койкомест.

Накануне на ежедневном брифинге Виталий Кличко обратился к правительству с требованием разрешить местным властям ужесточать карантин уже в оранжевой зоне, не дожидаясь перехода в красную.

В связи с этим мэр упомянул одно спортивное событие.

"На четверг в столице запланирован большой футбольный матч, на который со всех регионов приедут много зрителей - до 35 тысяч. В сложившейся ситуаций это может быть вторым Буковелем!" - заявил Кличко. Напомним, именно с массовым посещением этого курорта связывают нынешнюю волну ковида в Украине.

Виталий Кличко о матче "Шахтер" - "Рома" с 3:22

В четверг в Киеве один большой матч - в рамках Лиги Европы между донецким "Шахтером" и итальянском "Ромой". Это уже ответный поединок. В первой игре горянки крупно проиграли 3:0, букмекеры оценивают шансы на реванш как невысокие. Тем не менее, клуб призывал болельщиков приходит на "Олимпийский", чтобы поддержать команду.

Но вернемся к заявлению Кличко. Он отметил, что на игру приедут со всех регионов до 35 тысяч человек. Цифра эта огромная, особенно на фоне бушующего коронавируса.

На деле оказалось не совсем так. Количество зрителей, которые могут посетить матчи еврокубков, определяют УЕФА. Руководства клуба (города\страны) могут менять его только в сторону уменьшения.

По нынешним правилам минздрава, на матч "Шахтер" - "Рома" могли прийти максимум 22 тысячи человек - 30% от заполняемости стадиона, который вмешает 70 тысяч болельщиков.

До заявления Кличко донецкая команда продавала билеты в указанных Европой рамках. На следующий день после брифинга мэра Киева выступило руководство "Шахтера".

Там заявили, что успели реализовать 14 тысяч билетов. И на этой цифре клуб остановится. "Мы решили ограничить количество билетов на матч 20% вместимости стадиона", - сказал коммерческий директор "Шахтера" Дмитрий Кириленко.

Откуда тогда Кличко взял цифру в 35 тысяч болельщиков - пока непонятно.

Можем ли матч "Шахтер" - "Рома" стать вторым Буковелем?

Несмотря на то, что руководство "Шахтера" без уговоров и санкций со стороны власти своим решением снизило число продаваемых билетов, болельщиков все равно придет много - около 14 тысяч человек.

Может ли такое скопление людей спровоцировать рост заболеваемости и стать вторым Буковелем?

В донецком клубе считают, что нет. В "Шахтере" рассказали, что готовятся к игре в соответствии с проколом УЕФА и нормам МОЗ Украины.

По словам коммерческого директора ФК Дмитрия Кириленко, болельщиков обяжут соблюдать дистанцию (билеты продаются с учетом расстояния в 1,5 метра между зрителями), предусмотрено ношением масок, установлены санитайзеры, при входе будет осуществляться температурный скрининг.

"Уверен, при соблюдении всех норм посещение матча на открытой территории НСК "Олимпийский" будет безопаснее обычной поездки в киевском метро или прогулки в парке", - подытожил топ-менеджер "Шахтера".

Вместе с тем, украинцы хорошо знают, что носить маски и соблюдать дистанцию надо много где. Но граждане повально пренебрегают этим правилом. В случае нарушений санитарных норм и скопления 14 тысяч болельщиков (которые потом еще и поедут домой на общественном транспорте, где традиционно произойдет давка), опасность "второго Буковеля" действительно существует.

По крайней мере, заражения могут пойти вверх. Что создаст дополнительную нагрузку на систему здравоохранения.

При этом нужно понимать, что другие мероприятия тем же вечером в Киеве - концерты в совокупности с кинотеатрами, кафе и ресторанами - обеспечат не меньше социальных контактов, чем один матч донецкого "Шахтера".

Кроме того, уже в это воскресенье в Киеве пройдет матч между "Динамо" и "Рухом". Туда могут прийти 8500 зрителей. А до конца марта сборная Украины дважды сыграет на НСК "Олимпийский" - с Финляндией 28 марта и с Казахстаном 31 марта.

Оба матча национальной команды вчера были перенесены в столицу из Львова из-за эпидситуации (там сегодня ввели локдаун, - Ред.) На эти игры в Киеве могут купить билеты 22 тысячи поклонников футбола.

Впрочем, не исключено, что эти матчи куда-то перенесут - если столица войдет в красную зону карантина. Кличко сегодня заявил, что это может произойти уже через неделю.