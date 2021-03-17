В российском городе Котельниково в Волгоградской области кулинарный спор и "правильном" способе нарезки сала закончился жестоким убийством.

Об этом рассказал руководитель Котельниковского МСО СУ СК России по Волгоградской области Хонгор Муджиков, передает местное издание "v1.ru".

Правоохранители установили, что вечером 43-летний мужчина пришел в гости к своему 38-летнему знакомому и они решили вместе поужинать.

"Но в ходе застолья они не сошлись в способах исключительно правильной нарезки свиного сала. Решить мирным путем кулинарный конфликт не удалось. Воспользовавшись ножом, которым он только что резал пищу, хозяин дома несколько раз воткнул его в оппонента. Получивший проникающие ранения груди и живота с повреждением крупных сосудов и жизненно важных органов гость погиб на месте", - рассказал руководитель Котельниковского МСО СУ СК России по Волгоградской области Хонгор Муджиков.

Полиция возбудила уголовное дело по факту умышленного убийства. Вышедший победителем в кулинарном споре хозяин дома взят под стражу. Свою вину он признал.

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