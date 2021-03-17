В рамках антироссийских санкций, введенных США из-за отравления оппозиционера Алексея Навального, Вашингтон запрещает экспорт оборонных технологий в РФ.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства торговли США.

По данным ведомства, также вводится ряд ограничений по авиации, космосу и вещам, произведенным для американских компаний в России.

Введение таких торговых санкций против России 2 марта анонсировал госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Департамент внесет поправки в раздел 126.1 Правил международной торговли оружием, чтобы включить Россию в список стран, в отношении которых действует политика отказа в экспорте оборонных изделий и оборонных услуг, с некоторыми исключениями для экспорта в Россию в поддержку сотрудничества правительств в сфере космоса", - заявил Блинкен 2 недели назад.

17 марта в Twitter он сообщил о вступлении в силу новых ограничительных мер, напомнив, что санкции были введены из-за отравления Навльного.

"Сегодня США ввели санкции против России за попытку убийства Алексея Навального с помощью нервно-паралитического вещества "Новичок". Любое применение химического оружия недопустимо. Вместе с нашими партнерами из ЕС и Великобритании мы выступаем против действий России и призываем к освобождению господина Навального", - написал Блинкен.

Напомним, ранее мы публиковали полный список российских чиновников, попавших под санкции США за Навального.

Также мы писали о том, что ЕС также ввел новые антироссийские персональные санкции из-за Навального.