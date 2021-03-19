В Украине с 1 апреля на полгода повысят пенсионный возраст. Это коснется женщин, которые родились после 1 апреля 1961 года. Они смогут выти на пенсию по возрасту по достижению 60 лет. До этого женщины могли выйти на пенсию по возрасту в 59 лет и 6 месяцев.

Пенсионный возраст повышают согласно принятому в 2011 году закону о постепенном повышении пенсионного возраста для женщин с 55 до 60 лет. В 2021 году состоится последний этап такого повышения.

Постепенно будут увеличивать и страховой стаж, необходимый для назначения пенсии по возрасту. Если в 2020 году он составлял 27 лет, то в 2021 году - 28 лет.

То есть, чтобы выйти на пенсию по возрасту в 60 лет, необходим страховой стаж не менее 28 лет. Если его не хватает, предусмотрен выход на пенсию в 63 года.

К 2028 году необходимый страховой стаж составит 35 лет.

Напомним, что ранее мы писали, будут ли украинцы получать пенсии по 7 тысяч, как обещает правительство.

Также мы писали, что выплату ежемесячных компенсаций для украинских пенсионеров 75-80 лет перенесли с июля на октябрь.