Евросоюз изучает вопрос регистрации других вакцин, в том числе российского "Спутника V".

Об этом заявил еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон на брифинге в Брюсселе в среду, 17 марта.

По его словам, "Спутник V" является "хорошей вакциной". В то же время он заявил, что существуют определенные трудности с ее производством на территории ЕС.

"Поэтому мы видим много запросов создать такие возможности (для производства - Ред.) в Европе. Большинство мощностей заняты под то, чтобы произвести вакцины, которые уже утверждены... Но я думаю, мы должны, наверное, помочь России", - заявил Бретон.

Напомним, ранее сообщалось, что уже четыре страны Евросоюза - Италия, Испания, Франция и Германия готовы запустить у себя производство вакцины "Спутник V".

"Страна" подробно писала о том, как и почему Евросоюз готовится одобрить российскую вакцину "Спутник V" .