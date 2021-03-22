Март - это не только месяц перемен и наполнения эмоциями, но также изменений в карьере и финансах. В подробном астрологическом прогнозе на вторую неделю марта - с 22 по 28 марта - разберем важные аспекты - профессиональный рост и доходы каждого из 12 представителей Зодиака.

С 16 по 31 марта Меркурий будет находиться в знаке Рыбы, что влияет на способность четко анализировать информацию, которая касается цифровых данных. Деньги в этот период могут стремительно утекать. Нужно быть предельно аккуратным, чтобы не вовлекаться в хитрости финансового характера.

Овны (21.03 - 20.04)

С точки зрения доходов и заработков конец марта будет неопределенным, вы можете испытывать нехватку средств и стремиться защитить свой доход. Пытайтесь не отступать от своих финансовых целей и противодействовать сложившимся обстоятельствам. Проявляйте гибкость, чтобы обнаружить новые для себя способы заработка.

Тельцы (21.04 - 20.05)

Эта неделя не станет для вас денежной. Могут сказаться последствия мартовских праздников и щедрых подарков, покупка косметики и обновление гардероба. Но прежде чем отчаиваться, подумайте, где и как вы можете заработать с учетом ваших прежних успехов. Вы можете рассчитывать на определенные бонусы со стороны инвесторов и меценатов.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Для финансового успеха вам необходимо обратить внимание на концентрацию ума и эмоциональную собранность. Ваш знак Зодиака может первым выйти из затяжного экономического кризиса. Пробуйте запускать одновременно несколько проектов, к концу недели один из них обязательно принесет вам доход.

Рак (22.06 - 22.07)

Эта неделя продолжает реализацию предыдущих финансовых планов, а ваши "финансовые пути" будут настолько разнообразны, что сложно спрогнозировать к чему это может привести. Помимо всего прочего, у некоторых Раков появится шанс заполучить большое наследство: золото, драгоценности или недвижимость.

Лев (23.07 - 23.08)

Звезды советуют Львам строить финансовые планы в начале недели. Вы можете уже с сегодняшнего дня наметить себе ряд встреч и переговоров, обсудить ряд важных рабочих моментов. Не откладывайте все на конец недели, потому что к пятнице вы погрязнете с отчетом о выполнении обязательств.

Дева (24.08 - 23.09)

Девы могут проявлять несвойственную прежде напористость и агрессивность в решении денежных вопросов. Со стороны это может казаться смелостью или дерзостью, смотря какими методами вы воспользуетесь. Звезды советуют вам тщательно проработать одну действенную схему прибыли, а потом получать деньги потоком. А вот работать на нескольких работах - не для вас.

Весы (24.09 - 23.10)

На этой неделе Весы будут активны. Вы станете воплощением драйва и готовы будете вкладывать всю физическую силу в то, чем занимаетесь. Хорошо будут складываться все вопросы, связанные с перемещением, обучением и переговорами. Также в сфере вашей компетенции окажется заключение сделок.

Скорпион (24.10 - 22.11)

На этой неделе Скорпионы могут продвинуться в любой сфере бизнеса. Особенно в направлениях, связанных с коммуникацией и аналитикой. Лучше не затевать слишком рискованных финансовых операций из-за вероятности краха. Также важно надеяться только на себя, не впутываясь в авантюрные дела знакомых.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Если у вас наметились какие-то перемены по работе, обсудите их с партнерами. Если это новые направления на занимаемой должности, также не тяните с разговором. Возможно, на этой неделе вы вовлечетесь во что-то непривычное для себя, изучите все аспекты, вложите в деятельность всю свою неутомимую энергию. Ваше материальное благополучие будет зависеть от начальства.

Козерог (22.12 - 20.01)

На этой неделе в вашем окружении соберется группа деятельных единомышленников, готовых закатать рукава и двигаться навстречу рекордам командным и собственным. Необязательно это будут финансовые достижения, но победы в соревнованиях вам точно обеспечены! Иногда важно довериться случаю, а не собственным силам.

Водолей (21.01 - 20.02)

Эта неделя начнет задавать новый темп, на работе произойдут какие-то кардинальные сдвиги. Вы вовлечетесь в ряд реформ и свежих идей. Образно говоря, вам предстоит перепахать поле, чтобы под конец недели увидеть результаты своей работы. Но оно того будет стоить, ведь принесет неплохие дивиденды.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Если в начале марта в вашей жизни не произошло никаких изменений, возможно вы будете наблюдать эти новшества в жизни окружающих. Движение, поездки, спорт - вот, за что вам нужно зацепиться. Также звезды намекают, что деньги в вашу жизнь могут начать поступать через другие каналы - искусство, музыкальные проекты, эмоциональное взаимодействие с людьми.