52% опрошенных украинцев положительно оценили введение санкций США против бизнесмена Игоря Коломойского. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии с 10 по 12 марта.

"Большинство населения (52%) положительно относится к тому, что США ввели санкции против Игоря Коломойского, негативно относится только 14%.

Оценивая роль президента Зеленского во внедрении этих санкций, 42% считают, что он не вмешивался в этот процесс, 9% считают, что он способствовал США в объявлении санкций, а 7%, что мешал", - говорится в сообщении.

Также социологи приводят мнение украинцев о роли президента Владимира Зеленского в санкциях против Игоря Коломойского.

"Относительное большинство (42%) считают, что он не вмешивался в этот процесс, столько же (42%) не имеют своего мнения по этому поводу, 9% считают, что он способствовал США в объявлении санкций, а 7%, что мешал", - говорится в сообщении.

Согласно опросу, более всего санкции США против Коломойского поддерживают жители западных регионов Украины (63%), а менее всего - на востоке (38,9). Также позитивную оценку дали более половины (54,1) жителей центральных областей. На юге страны санкции поддержали 44,7 % украинцев.

Опрос был проведен методом телефонного интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. В ходе опроса проведено 2014 интервью.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0.95 и с учетом дизайн-эффекта 1.1) не превышает 2.4% для показателей, близких к 50%, 2.1% для показателей, близких к 25%, 1.5% - для показателей, близких к 10%, 1.1 % - для показателей, близких к 5%.

Напомним, 5 марта США ввели санкции против самого известного украинского олигарха Игоря Коломойского. Также "Страна" разбиралась в том, зачем США ввели санкции против бизнесмена.