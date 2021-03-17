Всего 33,4% украинцев готовы вакцинироваться от коронавируса в ближайшие месяц, 60,7% - придерживаются противоположного мнения. При этом главной причиной нежелания делать прививки является недоверие к вакцине. 54% среди тех, кто готов вакцинироваться, заявили об этом.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) 10-12 марта 2021 года.

Опрос проводился методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) среди 2014 респондентов в возрасте 18 лет и старше из всех регионов Украины кроме временно оккупированных территорий. Статистическая погрешность исследования не превышает 2,4%.

38,3% заявили о недоверии к любым вакцинам от Covid-19 и вакцинации как таковой, 6,2% сомневаются в ее качестве и безопасности, 5,7% не устраивает та вакцина, которой сейчас прививают украинцев (индийский препарат Covishield - Ред.) а 3,8% отметили, что вакцина не проверена.

Кроме того 7,3% тех, кто не намерен прививаться, заявили об отсутствии потребности в этом, 6,1% не будут вакцинироваться по состоянию здоровья, 4,6% боятся непредсказуемых последствий, 3,4% - потому, что уже переболели и у них есть антитела. Еще 4,6% заявили, что не будут вакцинироваться, не объяснив при этом, почему.

В то же время 44,8% респондентов положительно относятся к первоочередной вакцинации публичных лиц, 25,4% придерживаются противоположного мнения. Схожие результаты и в отношении вакцинации политиков.

16,2% украинцев считают, что риск заболеть Covid-19 у них в ближайшие шесть месяцев высокий, 38,9% - средний, а 30,6% - низкий, еще 14,3% не определились с ответом.

Кроме того 36% населения ответили, что в их домохозяйстве уже были больные Covid-19.

Напомним, по данным опроса компанией Research & Branding Group в конце января 57% украинцев не стали бы вакцинироваться от Covid-19, даже если это было бы бесплатно.

В начале марта в Украине готовы были вакцинироваться от коронавируса 24,1% жителей страны, если появится такая возможность.

Между тем, первую дозу вакцины от коронавируса получили уже 71 923 жителе нашей страны. А за минувшие сутки один человек получил уже и вторую дозу.