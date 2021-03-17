Украинский Хельсинский союз по правам человека создал базу символов ненависти, которые широко используются в Украине. В нее попала символика праворадикальных движений и организаций.

База опубликована на портале Reporting radicalism.

"Украинский Хельсинский союз по правам человека создал базу символов ненависти, которые широко используются в Украине, для того, чтобы общество и правительство были более эффективными в распознавании существования и действий групп и движений, поддерживающих нетерпимость и дискриминацию, и в понимании значений символов ненависти, связанных с этими группами и их действиями", - сказано в описании базы.

Для каждого символа в базе данных предлагается описание общих характеристик и детальный анализ того, как используется этот символ.

В раздел с символикой движений попали герб нацистской Германии, свастика, эмблема "СС", эмблема "СС Галичина", кельтский крест, коловрат, цифровые комбинации 14 и 88.

В базу также попала символика радикальных организаций: "Карпатской сечи", С14, "Традиции и порядка", "Азова", "Нацдружин", "Фрайкора", бренд одежды "Свастон", ультрас ФК "Динамо" и других.

Напомним, недавно Time выпустил статью о том, как "Азов" через Фейсбук вербует радикалов и обучает неонацистов со всего мира.

Также мы писали о том, что Львовский облсовет просит Кабмин и Раду признать борцами за независимость Украины дивизию СС "Галичина".