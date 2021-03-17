Часть стран Европы может открыться на летний сезон для иностранных туристов, в том числе для украинцев.

Первой об этом заявила Греция, экономика которой держится на туризме.

Министр туризма Греции Харис Теохарис заявил, что страна может с 14 мая начать принимать туристов. И это касается не только туристов из стран ЕС, но и из России, Беларуси и Украины.

При этом в начале апреля возможно "пилотное" открытие Греции для стран Евросоюза, а также тех стран, которые активно проводят вакцинацию, например, Израиля, сказал Теохарис.

"Страна" узнавала, что будет нужно для путешествий и какие еще страны могут открыться к лету.

Без обязательной вакцинации

Для въезда в Грецию, судя по заявлениям ее чиновникам, не будут требовать обязательную вакцинацию.

"Должно быть соблюдено хотя бы одно из трёх условий: сертификат о вакцинации, отрицательный ПЦР-тест или справка о наличии антител. Все туристы будут проходить выборочную проверку. Если все пойдет по плану, то 14 мая откроется международный туризм в Грецию. С этого дня не будет карантина, перемещаться по стране можно будет свободно", - рассказал нам директор представительства Греческой национальной туристической организации в СНГ Поликарпос Эфстатиу.

Впрочем, ключевое словосочетание - если все пойдет по плану.

В прошлом году у Греции уже были попытки пускать туристов из-за пределов ЕС, но их быстро прекратили.

"Все мы помним неразбериху прошлым летом, когда Греция то заявляла, что пускает, то потом не пускала иностранных туристов. И скандала с задержанием украинцев, которых депортировали. Дело в том, что Греция - член ЕС, и ее политика, в том числе по вакцинации и открытию границ, согласовывается с общими требованиями Евросоюза. Поэтому пока что все условия по въезду, о которых сообщили греческие чиновники, сейчас относятся к гражданам ЕС. Конкретнее можно говорить ближе к маю. Skyup airline уже открыла с мая прямые рейсы из Киева на греческие острова Корфу, Крит, Родос, Кос. Кстати, греки уже начали поднимать цены на отели с мая - по 150-200 евро за ночь в "пятерке". Однако я бы советовал еще немного подождать с бронью, хотя бы до середины апреля", - рассказал "Стране" эксперт одного из крупных туроператоров Владислав Довгань.

При этом заявления официальных лиц по всей Европе демонстрируют явное желание восстановить туризм уже в мае.

Португалия с Испанией и Францией на подходе

Вместе с Грецией о начале турсезона заговорила Португалия, где ситуация с заболеваемостью улучшилась.

Рита Маркес, государственный секретарь по туризму Португалии заявила ВВС: "В настоящее время необязательные поездки должны быть ограничены, но мы считаем, что Португалия может очень скоро разрешить неограниченные поездки – не только для вакцинированных людей, но и для тех, у кого есть иммунитет".

При этом первые послабления в стране обещают начать уже с 1 апреля.

Похожая ситуация - в Испании. Мариа Рейес Марото, местный министр туризма, заявила, что правительство планирует возобновить работу туристического сектора страны, когда 30-40% населения страны будут вакцинированы. При текущих поставках и поступающих заказах это может произойти уже в мае.

Многие регионы Испании также рассматривают возможность использования паспортов вакцинации, чтобы туристы могли вернуться до лета. Среди них, например, островные курорты, такие как Ибица.

Потихоньку снимает ограничения для иностранных туристов Франция. В частности, путешествовать в страну "без настоятельной необходимости" уже разрешено гражданам неевропейских стран из "белого списка" ЕС, который включает Австралию, Южную Корею, Японию, Новую Зеландию и Сингапур.

Кроме того, несколько стран ЕС (Румыния, Кипр, Исландия, Литва и Польша) уже изменили свои требования к въезду, сделав исключения для вакцинированных туристов – пока только из еврозоны. Но, по словам экспертов, этим летом правила о вакцинации могут распространиться на туристов за пределами ЕС.

Похоже, больше всего шансов на поездки в Европу получат привитые иностранцы. Под вопросом, признают ли индийские прививки CoviShield , которые колют украинцам.

Пока одобрены вакцины, разрешенные Европейским агентством по лекарственным средствам - то есть препараты Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Janssen, а также с оговорками российский "Спутник" (по сообщениям европейских СМИ с вакциной из РФ будут пускать те европейские страны, которые ее одобрили, а после того, как ее одобрят на уровне ЕС, то и по всей Европе).

Ковид-паспорта

Европейским туристам к июню планируют выдавать "зеленые прививочные паспорта" (хотя их введение остается спорным вопросом, в том числе с точки зрения прав человека).

Документ позволит им беспрепятственно путешествовать по Евросоюзу. Позже ЕС рассмотрит возможность заключения соглашений о вакцинном паспорте и с третьими странами.

Предварительный проект сертификата уже подготовила Еврокомиссия. По данным Financial Times, этот сертификат можно будет получить не только привившись, но и предъявив негативный тест на ковид или доказательство того, что человек уже переболел коронавирусом.

В то же время в постановлении Еврокомиссии указано, что сертификат "не должен стать условием для свободы передвижения» и "быть истолкован как обязательство или право на вакцинацию". Люди, которые не смогли или не захотели вакцинироваться, должны пользоваться той же свободой передвижения, что и вакцинированные - но "при условии, если необходимо, обязательных тестов или карантина/самоизоляции".

Как пишет Financial Times, страны Евросоюза получат право самостоятельно признавать вакцины и выдавать сертификаты людям, привитым такими вакцинами. Это означает, что страны, зависящие от туризма, получат возможность разрешать беспрепятственный въезд тем, кто привился вакцинам, которые не получили одобрение на общеевропейском уровне, но одобрены на уровне национальном.

Сегодня новые детали по ковид-паспортам озвучил уже официально комиссар ЕС по внутреннему рынку Тьерри Бретон.

По его словам, предварительный проект сертификата будет представлен в среду. Это будет электронная или бумажная форма с информацией о том, что:

- человек был вакцинирован против Covid-19,

- или выздоровел,

- или получил отрицательный результат теста.

Также проект будет оснащен бесплатным QR-кодом, переведен на все языки ЕС и будет действителен во всех странах Европейского Союза.

"Мы работаем над тем, чтобы сделать это до июня. Очень важно сделать все, чтобы сохранить туристический сезон", - подчеркнул Тьерри Бретон.

На первом этапе паспорт вакцинации будет представлен лидерам 27 европейских стран. Это должно произойти 25 марта после обсуждения в Европейском парламенте, которое состоится 17 марта.

Сначала паспорта будут доступны европейским туристам. Позже ЕС рассмотрит возможность заключения соглашений о вакцинном паспорте и с третьими странами.