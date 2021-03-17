Заместитель главы офиса президента (ОП) Игоря Брусило, назначенный на должность в среду, 17 марта, сосредоточит свое внимание на качественном обеспечении и содержательном наполнении визитов президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"В целом продолжу направлять работу Службы Государственного протокола и церемониала президента. Однако расширятся полномочия по качественному содержательному наполнению и организации международных визитов, рабочих поездок и мероприятий с участием Владимира Зеленского", - рассказал Игорь Брусило.

Заместитель руководителя офиса президента также добавил, что в случае необходимости он будет обеспечивать информационно-разъяснительную работу о важности и целей зарубежных визитов Зеленского и визитов в Украину глав иностранных государств, правительств, руководителей международных организаций.

"Задача будут относиться непосредственно руководителем Офиса президента и, безусловно, по поручению президента Украины", - добавил Брусило.

Сейчас заместитель главы ОП занимается подготовкой официального визита в Украину президента Литвы Гитанас Науседы, который посетит нашу страну 18-19 марта.

В свою очередь глава ОП Андрей Ермак добавил, что назначение Брусило его заместителем должно улучшить организационную составляющую визитов президента, а также повысит статус представительства украинской стороны при их подготовке.

Игорь Брусило с 2002 года работал в протоколе президента Украины. Кроме того, он работал аппарате Верховной Рады в сфере обеспечения межпарламентского взаимодействия. В 2007-2011 годах находился на дипломатической службе в Посольстве Украины в Италии. Вернулся к работе в Протоколе Главы государства в 2012 году.

Напомним, сегодня своим указом Зеленский назначил Игоря Брусилов заместителем руководителя Офиса главы государства.

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