Пост заместителя министра инфраструктуры получил Артемий Ершов. А заместителем главы правления ОАО "ГАК "Лекарства Украины" стала Алла Шаповал, на которую временно возложили обязанностей председателя правления этого ведомства. Такое решение принято на заседании правительства в среду, 17 марта.

Кабмин временно возложил обязанности главы Государственного агентства рыбного хозяйства на Олега Баздуганова.

Также Кабмин провел ряд увольнений. Должность главы Государственной инспекции градостроительства Украины покинул Юрий Васильченко. От должности главы Государственной сервисной службы градостроительства Украины освобождена Наталья Дюжилова. С должности первого заместителя председателя Государственной инспекции градостроительства Украины уволили Сергея Прохорова.

От должности первого заместителя главы Государственной службы Украины по вопросам труда освобожден Игорь Гоцул.

Кроме того, правительство освободило от должности заместителя председателя правления ОАО "ГАК "Лекарства Украины" Наталью Галенко.

Ранее "Страна" писала о том, что Кабмин согласовал отставку главы правления "Укрзализныци" Жмака и назначил ему временную замену.

Также мы сообщали, что Зеленский назначил своего главного протоколиста заместителем Ермака.