Бывший член партии "Слуга народа" Анна Скороход, которая в июле прошлого года перешла в депутатскую группу "За будущее", уже второй раз заразилась коронавирусной инфекцией.

Об этом в среду, 17 марта, сообщил нардеп партии "ЕС" Алексей Гончаренко в своем Телеграм-канале.

"Депутат группы "За майбутнє" (бывшая "Слуга народа") Анна Скороход заболела коронавирусом второй раз", - написал он.

Напомним, первый раз Скороход заразилась коронавирусом в конце марта прошлого года. Вместе с ней тогда заболел и ее двухмесячный ребенок.

При этом сам Гончаренко на прошлой неделе рассказал, что после прививки вакциной "Covishield" у него поднялась температура.

Отметим, на днях спикер парламента Дмитрий Разумков сообщил, что с начала эпидемии Covid-19 в Украине коронавирусом заразились 171 народный депутат Верховной Рады. Это около 40,5% от нынешней численности народных избранников.