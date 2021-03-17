Причиной отставки главы правления "Укрзализныци" Владимира Жмака стал договор компании с "Метинвестом" Рината Ахметова о бронировке грузовых вагонов до 2025 года по хорошим для бизнесмена ценам.

Об этом сообщает источник "Страны" в компании.



Причины отставки Жмака, который проработал в "Укрзализныце" меньше года, связаны борьбой за сферы влияния с "грузинской командой" (в госкомпанию некоторое время назад зашли люди Саакашвили, в частности, экс-руководитель грузинской железной дороги Ираклий Эзугбая, который недавно также уволился). Близким к Саакашвили считают и самого Жмака.

Источник сообщил, что против "грузинской команды" активно выступали бывшее руководство компании: экс-глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов лично передал Зеленскому компромат на нынешний топ-менеджмент.

Речь идет о новом договоре компании с "Метинвестом" Рината Ахметова о бронировке грузовых вагонов до 2025 года по хорошим для Ахметова ценам. Отметим, что в последнее время с Ахметовым также связывают Саакашвили.

"Страна" также подробно писала о других решениях, которые Кабмин принял 17 марта.

Также мы сообщали, что Жмак сейчас на больничном - у него несколько дней назад был выявлен коронавирус. По "Укрзализныце" сейчас работает временная следственная комиссия Верховной Рады по проверке и оценке состояния госкомпании.