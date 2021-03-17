В Конституционном суде по инициативе замглавы КСУ Сергея Головатого должно было начаться рассмотрение вопроса о соответствии занимаемой должности главы КСУ Тупицкого. Однако Тупицкий повестку дня поменял. Вместо этого будет рассматриваться вопрос о соответствии самого Головатого.

Об этом говорится в обновленной информации на сайте Конституционного Суда.

Головатого считают лояльным Банковой судьей. Именно он по факту сейчас исполняет обязанности главы КСУ после того как Тупицкий был отстранен указом президента. Но в последнее время отношения между двумя судьями стали напряженными, так как Головатый занял сторону Офиса президента.

В тоже время Тупицкий был в числе депутатов, голосовавших за Харьковские соглашения в 2010 году. Именно это и стало одним из формальных оснований, чтоб поставить вопрос о соответствии его занимаемой должности.

"Интересный бумеранг прилетел к Офису президента после заявлений Данилова и Зеленского о госизмене депутатов, голосовавших за Харьковские соглашения.

Сегодня в Конституционному суде, по замыслу Банковой и по инициативе лояльного ей заместителя главы КСУ Головатого должна была начаться рассмотрение вопроса о соответствии занимаемой должности главы КСУ Тупицкого, с которым воюет Зеленский. Но Тупицкий отменил этот вопрос и внёс другой - о соответствии занимаемой должности самого Головатого.

Основанием для этого стали обращения лидера Братства Корчинского и нардепа Лероса. Причём последний аргументирует необходимость убрать Головатого тем, что он... был в числе депутатов, голосовавших в 2010 году за Харьковские соглашения", - комментирует ситуацию телеграм-канал "Политика Страны"

Копия обращения "Братства" и депутатское обращение Гео Лероса есть в распоряжении "Страны".

Напомним, 4 марта замглавы КСУ Головатый во время заседания сел на место Тупицкого и вызвал недовольство судей

11 марта появилась информация, но на 17 марта Конституционный суд собирает спецзаседание по поводу проступка Тупицкого.