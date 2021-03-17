За несколько месяцев пребывания на должности президента США, Джо Байден так и не позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому. При этом сам Байден неоднократно заявлял, что украинский вопрос — в приоритете для Америки.

"Страна" спросила депутатов Рады, почему Джо Байден не звонит Владимиру Зеленскому.

Депутат фракции "Слуга народа" Александр Качура предположил, что, возможно, у Байдена нет номера Зеленского.

"Может, у Байдена нет номера. Я сегодня сброшу номер Байдену, чтобы у него был. Может, он позвонит", — отметил Качура.

На уточняющий вопрос, что первое скажет Байден, когда позвонит Зеленскому, Качура ответил:

"Hello, Vladimir (Привет, Владимир — Ред.)", — предположил депутат.

Николай Тищенко, депутат фракции "Слуга народа", утверждает, что у нас прекрасные отношения с руководством Америки.

"А кто вам сказал, что он не звонит? У нас отличные отношения с руководством США", — заявил Николай.

На уточняющий вопрос, что Байден сказал, когда позвонил Зеленскому, Николай сообщил, что не он говорил с президентом США.

"Он же не мне сказал, не я же говорил. Я вообще вам ничего не рассказывал — это секрет", — ответил Тищенко.

Но его коллега Елизавета Богуцкая, считает, что Байден просто не желает звонить Зеленскому.

"Не хочет. Не знаю, почему. Когда захочет — позвонит", — рассказала Богуцкая.

На вопрос, что первое скажет, когда позвонит, Елизавета предположила, что это будет приветствие.

"Здрасьте", — сказала Богуцкая.

Депутат фракции "Слуга народа" Святослав Юраш, считает, что у Байдена весь мир вопросов.

"Мы, к сожалению, не единственные в этом выборе Байдена. Там будет много других шагов по Байдену — вам понравится. Так что, все впереди", — анонсирует Юраш.

Экс-депутат фракции "Слуга народа" Гео Лерос считает, что американская администрация видит работу Зеленского.

"Потому что Зеленский работает против интересов Украины, и американская администрация это видит", — заявил Лерос.

Также он предположил, какой вопрос Зеленский может задать Байдену.

"Может, Зеленский спросит, почему мы не в НАТО? Или другой подобный глупый вопрос придумает", — сказал Гео Лерос.

Более оптимистично настроена депутат фракции "Слуга народа" Ирина Верещук.

"Все будет хорошо. Байден обязательно позвонит и Зеленский обязательно позвонит Байдену", — считает Верещук.

Депутат партии ОПЗЖ Василий Нимченко пропел песню "Позвони мне, позвони", и предположил, что в ближайшее время звонка не будет.

"Мы это слышим от президента уже полгода. Думаю, что в ближайшее время звонить не будет, потому что у нас такой треугольник: Дональд Трамп, Джо Байден и Владимир Зеленский. Байден наверняка знает, что все, что говорилось с Трампом, с нашими президентами — становилось достоянием международной общественности. Если и что-то будет, то может где-то к лету, не раньше. У нас нет платформы. Если Крымскую платформу подготовят — может, где-то и появятся какие-то звонки", — сообщил Нимченко.

Депутат группы "Доверие" Сергей Шахов, считает, что это право Америки не звонить Зеленскому.

"Если бы страна была бы успешной и нас бы уважали, то президент Америки позвонил бы точно. Сегодня нужно заниматься государством и разогнать это коррупционное кодло, которое сидит сегодня в парламенте, в Кабмине — чиновники класса А, и на местах. Например, в Луганской области, глава военно-цивильной администрации, который ограбил область. Тогда может нас будут уважать", — подытожил Шахов.

Напомним, ранее издание "The Washington Post" написало, почему Байден до сих пор не позвонил Зеленскому.

Также "Страна" подробно разбиралась, почему до сих пор не созвонились президенты США и Украины.