Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин назвал истерикой слова президента США Джо Байдена о том, что что он считает Владимира Путина убийцей.

Об этом он написал в Telegram-канале

"Байден своим заявлением оскорбил граждан нашей страны. Это истерика от бессилия. Путин - наш президент, нападки на него - это нападки на нашу страну!" - заявил Володин.

Так спикер Госдумы РФ прокомментировал заявления, прозвучавшие в интервью Байдена ABC News, в ходе которого президент США утвердительно ответил на вопрос журналиста, считает ли он Путина убийцей. Также Байден сказал, что президент РФ "заплатит определенную цену" за вмешательство в американские выборы.

Напомним, ранее разведка США обвинила Россию в очернении Байдена и поддержке Трампа на президентских выборах.

Также мы писали о том, что в конце января президент США Джо Байден сам позвонил президенту России Владимиру Путину.