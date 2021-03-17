Малюська захотел перенести Лукьяновское СИЗО из Киева уже через два года
Лукьяновское СИЗО уже через два года могут перенести за черту Киева, но такой вариант развития событий возможен при оптимистическом сценарии, на который рассчитывает Минюст.
Об этом в интервью "Украинским новостям" рассказал министр юстиции Денис Малюська.
"Это очень тесно связано с тем, какие у нас будут темпы продаж (тюрем, их хотят продать в количестве 22-25 единиц - Ред.). Потому что проектную документацию мы разрабатываем, место есть, видение, как и когда это будет сделано, у нас тоже есть", - заверил министр.
По его словам, вопрос заключается лишь в том, как быстро будут поступать средства и как быстро будет идти строительство.
"При оптимистическом сценарии года за два мы туда людей перевезем", - сказал глава Минюста.
Ранее "Страна" писала о том, что одно из зданий на территории Лукьяновского СИЗО планируют переделать под отель, а часть заключенных переселить в современный СИЗО на Бориспольской трассе.
Также мы сообщали, что Малюська показал отремонтированную бесплатную камеру Лукьяновского СИЗО для коррупционеров.