Лукьяновское СИЗО уже через два года могут перенести за черту Киева, но такой вариант развития событий возможен при оптимистическом сценарии, на который рассчитывает Минюст.

Об этом в интервью "Украинским новостям" рассказал министр юстиции Денис Малюська.

"Это очень тесно связано с тем, какие у нас будут темпы продаж (тюрем, их хотят продать в количестве 22-25 единиц - Ред.). Потому что проектную документацию мы разрабатываем, место есть, видение, как и когда это будет сделано, у нас тоже есть", - заверил министр.

По его словам, вопрос заключается лишь в том, как быстро будут поступать средства и как быстро будет идти строительство.

"При оптимистическом сценарии года за два мы туда людей перевезем", - сказал глава Минюста.

Ранее "Страна" писала о том, что одно из зданий на территории Лукьяновского СИЗО планируют переделать под отель, а часть заключенных переселить в современный СИЗО на Бориспольской трассе.

Также мы сообщали, что Малюська показал отремонтированную бесплатную камеру Лукьяновского СИЗО для коррупционеров.