Президент Соединенных Штатов Джо Байден, который пригрозил российскому коллеге за вмешательство в американские выборы, считает, что США и РФ могут совместно работать в тех областях, где у них есть общие интересы.

Об этом президент США сказал в интервью ABC News, обнародованном в среду, 17 марта.

Также он заявил "о решении продлить соглашение о вооружениях с Россией".

Напомним, в этом же интервью Джо Байден Владимира Путина убийцей и заявил, что тот скоро заплатит за вмешательство в американские президентские выборы, которые состоялись в прошлом году.

Также мы сообщали, что президент США и российским лидер созвонились в январе. В частности, они обсудили готовность обеих стран продлить новый договор СНВ на пять лет и договорились обсудить стратегическую стабильность в плане контроля над вооружениями и возникающие проблемы безопасности.