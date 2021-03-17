В четверг, 18 марта, в Украине будет влажная и холодная погода, ожидается порывистый северо-западный ветер. Холодной погода останется до конца недели.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Согласно ее прогнозу, в четверг в Украине температура воздуха днем не поднимется выше +2+5 градусов. Немного теплее будет в Днепропетровской области и южных регионах - +4+9 градусов. Местами в стране ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега.

В Киеве будет облачно. Днем температура воздуха около +3+4 градусов.

"Поэтому, пока нет зеленых листьев, достаточного солнца и желательной высокой температуры воздуха, и еще на днях прогнозируют небольшие магнитные бури, ищем вдохновение в свежих цветах дома, дружеских совместных кофеях на работе и тем, кто работает онлайн - вылезти из пижамы с цветочками и надеть что-то такое, как будто вы едете в аэропорт путешествовать в теплые края - полеты хоть и ограничены, но настроение повысится", - рекомендует Диденко.

Напомним, снег в середине марта в Украину принес атмосферный фронт.

Также сообщалось, что потепление в Украине ожидается 22-23 марта.