В ходе заседания в среду, 17 марта, Кабинет министров согласовал досрочное приостановление полномочий главы правления АО "Укрзализныця" Владимира Жмака.

Также правительство приняло решение о возложении исполнения обязанностей главы правления компании на Ивана Юрика.

Юрик с 2018 по 2019 год являлся членом наблюдательного совета "Укрзализныци", а летом 2019 года был назначен членом правления компании. С апреля по сентябрь прошлого года уже исполнял обязанности главы правления "Укрзализныци".

Иван Юрик. Фото: uz.gov.ua

Напомним, что Жмак стал главой правления "Укрзализныци" прошлым летом. В марте 2021 года набсовет "Укрзализныци" единогласно поддержал отставку главы правления Жмака.

Также мы писали, что Жмак на должности главы "Укрзализныци" получал в месяц больше полумиллиона гривен зарплаты.