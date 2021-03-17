Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе заседания Кабмина в среду, 17 марта, призвал местные власти в случае необходимости самостоятельно принимать решения об ужесточении карантина, не дожидаясь указаний правительства.

"В Украине продолжает работать адаптивный карантин, а это значит, что местные власти вправе усиливать карантинные ограничения. Поэтому я призываю местных руководителей не ждать указаний, а принимать необходимые решения. Правительство предоставило для этого все полномочия - время брать на себя ответственность", - сказал Шмыгаль.

По мнению премьера, адаптивный карантин - это эффективный механизм противодействия коронавируса.

"Три недели назад в Ивано-Франковской области были введены ограничения красного уровня, и сейчас мы видим, что госпитализации идут на убыль, как и количество новых случаев заболевания", - заявил премьер-министр.

Напомним, что во Львове не стали ждать решения Кабмина и объявили локдаун с 19 марта.

Также мы писали о том, что Кличко обратился в Кабмин с просьбой усилить ограничения в "оранжевой" зоне, ограничения которой действуют в столице.