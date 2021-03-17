Европейские туристы уже к июню могут получить "зеленый паспорт", который позволит им беспрепятственно путешествовать по Евросоюзу. Позже ЕС рассмотрит возможность заключения соглашений о вакцинном паспорте и с третьими странами. Об этом сообщил комиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон, передает Тourprom.

По его словам, предварительный проект сертификата будет представлен в среду. Это будет электронная или бумажная форма с информацийе о том, что человек был вакцинирован против Covid-19, или что он выздоровел, или что он получил отрицательный результат теста.

Также проект будет оснащен бесплатным QR-кодом, переведен на все языки ЕС и будет действителен во всех странах Европейского Союза.

"Мы работаем над тем, чтобы сделать это до июня. Очень важно сделать все, чтобы сохранить туристический сезон", - подчеркнул Тьерри Бретон.

На первом этапе паспорт вакцинации будет представлен лидерам 27 европейских стран. Это должно произойти 25 марта после обсуждения в Европейском парламенте, которое состоится 17 марта.

Ранее "Страна" писала о том, что лаборатория Минздава в Одессе продает тесты на коронавирус под видом "Covid-паспортов".

Также мы сообщали, что Украина и Израиль могут договориться о путешествиях по паспортам вакцинации.