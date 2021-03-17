В Украине мутированный британский штамм коронавируса, который более заразен и летален, появился еще зимой, хотя и объявили о нем только в марте. Вероятно он циркулировал на Закарпатье в январе, перед скачком количества заразивших COVID-19.

Об этом глава заведующая отделом эпидемиологического надзора и профилактики инфекционных заболеваний Закарпатского лабораторного центра Минздрава Виктория Тимчик сообщила "Укринформ".

Согласно ее информации, не смотря на разную симптоматику и разную клиническую картину в случае заражения британским штаммом коронавируса, лечения остается одинаковым. По ее гипотезе новый штамм завезли в Закарпатье зимой.

"Мы знаем, что этот штамм коронавируса в область был завезен, по нашим гипотезами это произошло еще зимой, перед тем масштабным скачком заболеваемости в феврале. Действительно, мы наблюдаем немножко другую клиническую картину течения болезни, вызванной коронавирусом . Другую симптоматику, более тяжелые формы заболевания и значительно большее количество выявленных случаев по сравнению с пиком второй волны коронавируса, который в области был прошлой осенью, 2020-го года ", - сказала Тимчик.

По ее словам, то, что о наличии британского штамма в Украине объявили сейчас, должно было оказать влияние на самосознание граждан, побудить их соблюдать карантинные ограничение, масочный режим, "ведь доказано, что британский штамм коронавируса имеет гораздо большую заразность чем другие штаммы".

Напомним министр здравоохранения Степанов считает, что британский штамм коронавируса появился в стране из-за трудовой миграции на Западной Украине. Кроме того он рассказал, что новый штамм имеет другую клиническую картину, поражает центральную нервную систему, почки и печень.

Также сообщалось, что глава Госпотребслужбы Киева подтвердил актуальность британского штамма коронавируса, который поражает молодежь от 20 до 40 лет.