Министерство иностранных дел России вызвало временного поверенного в делах Украины и выразило протест против прошедшей в Киеве 16 марта акции против российских дипломатов.

Об этом сообщается на сайте МИД России

Реакция МИД РФ появилась после того, как в ночь на 16 марта (дата седьмой годовщины крымского референдума - Ред.) возле здания российского посольства в Киеве и у мест проживания сотрудников посольства, появились плакаты с фотографиями дипломатов, сопровождаемые комментариями о Крыме

"Я - российский дипломат в Украине, сотрудник ФСБ РФ убежден: Крым - это Украина", - говорится в тексте плакатов.

Кроме того, наклейки появились на четырех служебных автомобилях дипмиссии, находившихся на стоянках. В МИД РФ оценили поступок как повреждение имущества

Представители МИД России в беседе с украинским дипломатом подчеркнули, что расценивают упомянутую провокацию как нарушение положений Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, гарантирующей безопасность, неприкосновенность и уважение сотрудников дипмиссий.

"Российская сторона потребовала провести расследование и привлечь к ответственности причастных к акции, а также следить за тем, чтобы подобное не повторялось в будущем", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что посольство России в Киеве уже отреагировало на произошедшее и направило в МИД Украины ноту протеста.

Расклейка плакатов у домов сотрудников посольства и на их автомобилях происходила в ночь с 15 на 16 марта и была приурочена, очевидно, к 7-й годовщине аннексии полуострова.

Как писала "Страна", в годовщину аннексии был совершен и ассиметричный ответ Китая на отобранный завод "Мотор Сич". В Крым внезапно заехала бизнес-делегация из Китая, которая изучала перспективы инвестировать в полуостров.

Также, в седьмую годовщину аннексии ФСБ России заявила о задержании в Крыму россиянина, который якобы по заданию украинской разведки собирал информацию о местах массового пребывания людей и жизнеобеспечения. По данным российской спецслужбы, у него изъяли взрывное устройство.